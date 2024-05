In cucina con Luca Pappagallo: Rigatoni ‘nduja e olive

Luca Pappagallo è un famoso cuoco, noto sia per il suo successo sul web che in televisione, dove conduce il programma “In cucina con Luca Pappagallo” su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Nonostante abbia più di vent’anni di esperienza nel settore culinario, preferisce definirsi un cuciniere curioso piuttosto che uno chef. In una delle sue ultime puntate, Luca ci mostra come preparare un delizioso piatto tipico della Calabria: i rigatoni ‘nduja e olive.

La ricetta dei rigatoni ‘nduja e olive è semplice e veloce da realizzare, perfetta per occasioni informali o per cene con amici. Questo primo piatto dal sapore deciso è particolarmente indicato per chi ama i gusti intensi, grazie alla presenza del peperoncino. La preparazione richiede pochi passaggi e pochi ingredienti, ma il risultato finale è sempre apprezzato.

Per iniziare la preparazione, è necessario far scaldare dell’olio in una padella e aggiungere aglio e peperoncino tagliati a fettine, insieme a un pizzico di origano secco. Dopo aver rosolato gli aromi per qualche istante, si aggiunge la ‘nduja spezzettata grossolanamente e si lascia sciogliere a fuoco moderato. Nel frattempo, si porta a ebollizione dell’acqua salata per cuocere la pasta.

Quando la pasta è quasi pronta, si aggiunge un po’ di acqua di cottura alla ‘nduja per aiutarla a sciogliersi, e poco prima del termine della cottura della pasta si uniscono le olive nere al condimento. Una volta scolata la pasta al dente, si trasferisce in padella con il condimento, si aggiunge origano secco e si fa insaporire il tutto per alcuni minuti. Se necessario, si può aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per ammorbidire il sugo.

Per completare il piatto, si serve la pasta ben calda con delle scaglie di caciocavallo sui singoli piatti. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono pochi e facilmente reperibili: rigatoni, ‘nduja, olive nere denocciolate, aglio, peperoncini piccanti, origano secco, olio extravergine di oliva, sale e caciocavallo per guarnire.

In conclusione, i rigatoni ‘nduja e olive sono un piatto gustoso e ricco di sapori, ideale per chi ama i gusti intensi e piccanti. Grazie alla guida di Luca Pappagallo, anche i meno esperti in cucina possono preparare con successo questa prelibatezza calabrese. Un piatto che conquista sempre tutti e che può diventare un must nelle cene con amici o in occasioni informali.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria