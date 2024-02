In cucina con Luca Pappagallo: scottiglia

La ricetta della scottiglia prevede una serie di passaggi che richiedono attenzione e pazienza. Per iniziare, è necessario rosolare i pezzi di faraona e di pollo in un tegame con dell’olio caldo. Questa fase di rosolatura richiede circa quindici minuti a fuoco medio basso e è importante lasciare la pelle sulla carne per ottenere il giusto sapore.

Mentre le carni si rosolano, è possibile preparare la carne di coniglio e l’arista di maiale tagliandoli a pezzetti. Una volta pronte, le carni vanno rimosse dal fuoco e tenute da parte per raffreddare leggermente. Nel frattempo, si prepara un battuto con sedano, cipolle, carote, aglio e peperoncino, quest’ultimo a discrezione del proprio gusto.

Dopo aver tagliato tutte le verdure, si riaccende il fuoco sotto il tegame e si mettono le verdure a cuocere nel grasso rilasciato dalle carni precedentemente cotte. Mentre le verdure soffriggono a fuoco basso, si disossa il pollo e la faraona, tagliando la carne a pezzettini e rimettendola nel tegame insieme ai bocconcini di maiale e di coniglio.

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, si continua a rosolare a fuoco dolce. Quando i liquidi delle carni si saranno consumati, si alza la fiamma e si sfuma con del vino rosso, facendo evaporare completamente la parte alcolica. Successivamente, si aggiunge salvia, timo, concentrato di pomodoro, pomodori pelati frullati, sale e acqua calda per coprire gli ingredienti.

Si abbassa la fiamma, si copre con un coperchio e si lascia cuocere per almeno tre ore, mantenendo il fuoco al minimo e aggiungendo acqua calda se necessario. Trascorso il tempo di cottura, si assaggia e si corregge di sale se necessario. La scottiglia viene servita in fondine di terracotta, accompagnata da fette di pane tostato.

In conclusione, la preparazione della scottiglia richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale è un piatto ricco di sapori e profumi che sazia il palato e soddisfa il gusto di chi lo assapora. La combinazione di diverse carni e verdure rende questo piatto unico e gustoso, perfetto da servire in occasioni speciali o per una cena in famiglia.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria