In cucina con Luca Pappagallo: shorba libica

La ricetta della shorba libica è un piatto tradizionale ricco di sapori e profumi che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Per preparare questo piatto gustoso, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali.

Inizialmente, si deve mettere a scaldare l’olio di semi in una casseruola dai bordi alti a fuoco basso. Nel frattempo, tritare finemente le cipolle e l’aglio e aggiungerli al tegame, alzando leggermente la fiamma per far rosolare gli ingredienti. Successivamente, è importante tagliare la carne d’agnello a cubetti e unirla agli altri ingredienti, lasciando rosolare il tutto finché la carne non risulta ben dorata.

Una volta che la carne è ben rosolata, è il momento di aggiungere le spezie che conferiranno alla shorba libica il suo caratteristico sapore. Peperoncino in polvere, coriandolo in polvere, cumino in polvere, curcuma in polvere e menta secca sono gli ingredienti che arricchiranno il piatto. È fondamentale mescolare accuratamente dopo ogni aggiunta di spezie per evitare che si attacchino al fondo della casseruola e conferiscano un sapore amaro alla preparazione.

Dopo aver aggiunto il concentrato di pomodoro, coprire gli ingredienti con dell’acqua calda e aggiungere una presa di sale. Mettere il coperchio sulla casseruola e lasciare cuocere a fuoco basso per almeno un’ora, o fino a quando la carne risulta morbida e tenera. È importante assaggiare la preparazione per valutare se la carne è cotta a puntino e correggere eventualmente di sale.

Una volta che la carne è cotta, è il momento di aggiungere i ceci precotti e mescolare bene. Alzare il fuoco al massimo per portare la preparazione ad ebollizione e aggiungere i risoni. Lasciarli cuocere per circa 5 minuti, mescolando frequentemente per evitare che la pasta si attacchi sul fondo della casseruola.

Infine, la shorba libica è pronta per essere servita. Trasferire il piatto nei piatti da portata e completare con del prezzemolo tritato o del coriandolo fresco a piacere. Questo piatto ricco di sapori esotici e profumi intensi sarà un successo a tavola e conquisterà il palato di tutti i commensali.

In conclusione, la shorba libica è un piatto tradizionale e gustoso che richiede un po’ di pazienza e attenzione nella preparazione, ma che sicuramente ripagherà con il suo sapore unico e avvolgente. Provate a preparare questa delizia culinaria e lasciatevi conquistare dai sapori della cucina libica. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

