In cucina con Luca Pappagallo: tourtière

La preparazione di una gustosa tourtière inizia con la preparazione del ripieno. In una casseruola capiente, si fa soffriggere cipolla, sedano e aglio tritati finemente. Dopo aver rosolato le verdure per circa dieci minuti a fuoco basso, si aggiungono le carni macinate e si lasciano rosolare anch’esse a fiamma moderata. Una volta ben rosolata la carne, si aggiungono spezie come zenzero, cannella e chiodi di garofano in polvere. Successivamente si unisce il brodo e si lascia cuocere a fuoco dolce per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il liquido sarà quasi completamente evaporato.

Nel frattempo, si prepara la pasta brisé. Si mescolano farina, sale e burro freddo tagliato a cubetti, fino a ottenere un composto sabbioso. Si aggiunge poi l’acqua poco alla volta, fino a ottenere un impasto ben legato, liscio ed omogeneo. L’impasto viene poi diviso in due parti, una più grande per rivestire la base e i bordi di uno stampo e una più piccola per la copertura. Dopo aver steso i due pezzi di pasta e averli trasferiti in frigo per circa 30 minuti, si passa a preparare il ripieno.

Una volta cotta la carne, si uniscono le patate lesse passate allo schiacciapatate, si salano, si pepano e si mescolano bene gli ingredienti. Dopo aver lasciato insaporire per qualche istante, si fa raffreddare completamente il composto. Si fa riprendere temperatura alla frolla, si riveste lo stampo con il disco più grande, si praticano dei fori sulla base con una forchetta e si riempie con il composto di carne e patate. I bordi vengono spennellati con un po’ di uovo sbattuto e si copre il ripieno con il disco di frolla rimasto.

Si preme sui bordi per far aderire bene la pasta brisé e si forma un cornicione. Si pratica un foro al centro con uno stampino, si decora a piacere la torta con un coltellino e si spennella la superficie con uovo sbattuto. Dopo aver messo in forno statico preriscaldato a 190°C per un’ora, eventualmente coprendo la superficie con della carta stagnola per evitare che si scurisca troppo, si posiziona la tourtière nel ripiano più basso del forno negli ultimi 10 minuti di cottura.

Una volta sfornata, si lascia riposare per almeno 30 minuti prima di servire, in modo che la tourtière possa assestarsi al meglio e rilasciare tutti i suoi sapori. Questo piatto tradizionale è perfetto per un pranzo in famiglia o per festeggiare un’occasione speciale con gli amici. La sua preparazione richiede tempo e cura, ma il risultato finale è sicuramente soddisfacente e apprezzato da chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

