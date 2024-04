In cucina con Luca Pappagallo: Trippa finta

La ricetta inizia con la preparazione di un trito fine di carota, sedano, cipolla e aglio, che viene rosolato in una casseruola con un po’ di olio per circa 5-6 minuti a fuoco basso. Nel frattempo, in una terrina, si sbattono le uova con formaggio grattugiato, sale e pepe. Una volta che le verdure sono ben rosolate, si aggiungono i pomodori pelati frullati, foglie di basilico, sale e si lascia cuocere per almeno 30 minuti a fuoco basso, aggiungendo acqua calda se necessario.

Successivamente, si unge una padella da crepes con un po’ di olio e si versa un quarto del composto di uova, cuocendo per pochi minuti da entrambi i lati. Si ripete l’operazione fino ad esaurire il composto.

Una volta che il sugo è pronto, si tagliano le frittate a metà, si sovrappongono e si tagliano a listarelle. A questo punto si spegne il fuoco sotto il sugo e si aggiungono i pezzetti di frittata, mescolando delicatamente per non romperli. Si lascia insaporire per qualche minuto e si serve con abbondante parmigiano grattugiato.

In sintesi, si tratta di una ricetta che prevede la preparazione di un sugo a base di verdure rosolate e pomodori pelati, accompagnato da frittate tagliate a listarelle e arricchite con formaggio grattugiato. Un piatto gustoso e ricco di sapori, perfetto da servire come piatto unico o antipasto.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

