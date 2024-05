In cucina con Luca Pappagallo: Turli

La ricetta dei Turli prevede inizialmente la preparazione della carne di manzo, che va tagliata a pezzi di medie dimensioni e poi lessata in acqua bollente salata per un’ora e mezza o due, fino a renderla estremamente tenera. Nel frattempo, in una casseruola adatta per le cotture in forno, si scalda l’olio di oliva e si fa soffriggere la cipolla tagliata a fette non troppo sottili insieme a un peperoncino piccante intero. Successivamente si aggiungono i pomodori pelati frullati, sale, pepe e un po’ del brodo di cottura della carne, mantenendo il tutto sul fuoco al minimo e aggiungendo altro brodo se necessario.

Mentre la carne cuoce e la salsa si prepara, si passa alla preparazione delle verdure. Queste vanno tagliate a pezzi piuttosto grandi e poi friggete in olio di semi a circa 180°C, senza farle dorare troppo. Si inizia con le carote, poi si passa alle zucchine, ai peperoni e infine alle melanzane. Una volta fritte, le verdure vanno scolate e condite con sale, pepe e prezzemolo tritato.

Trascorso il tempo di cottura della carne, si uniscono le verdure fritte alla base di cipolla nella casseruola insieme alla carne. Il tutto viene amalgamato delicatamente e aggiunto un mestolino del brodo di cottura della carne. A questo punto, il tutto viene trasferito in forno statico a 200°C per circa 25 minuti per completare la cottura.

Una volta pronti, i Turli vengono serviti caldi, accompagnati da fette di pane croccante. Questo piatto ricco e saporito è perfetto da gustare in una serata invernale, grazie alla combinazione di carne tenera, verdure croccanti e una salsa ricca e speziata. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena.

In conclusione, i Turli sono un piatto tradizionale e gustoso che unisce sapientemente ingredienti semplici ma ricchi di sapore. Ideali da servire in occasioni speciali o per coccolarsi con un pasto confortante, i Turli conquisteranno il palato di chiunque ami la cucina casalinga e genuina. Provate a prepararli seguendo questa ricetta dettagliata e delizierete amici e familiari con un piatto gustoso e appagante. Buon appetito!

