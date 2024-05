In cucina con Luca Pappagallo: Zucchine gratinate

Per preparare le zucchine gratinate, è necessario iniziare lavando e spuntando le zucchine. Successivamente, affettarle nel senso della lunghezza con uno spessore di circa ½ centimetro. Le fette ottenute vanno tagliate a metà e poi a bastoncino, in modo da ottenere dei rettangoli di circa 5-6 centimetri per 1 centimetro, con uno spessore di 1/2 centimetro.

Una volta affettate, le zucchine vanno trasferite in un contenitore capiente, dove sarà necessario unire abbondante olio extravergine di oliva e mescolare accuratamente in modo che le zucchine siano completamente ricoperte dall’olio.

In un altro contenitore, è necessario mescolare insieme il pangrattato, il parmigiano, l’aglio in polvere e l’origano secco. Questo mix di aromi va poi trasferito nella ciotola con le zucchine e mescolato bene in modo che gli ingredienti si distribuiscano uniformemente.

Successivamente, le zucchine vanno disposte in una teglia precedentemente rivestita di carta forno e spennellata con un po’ di olio. Si deve cospargere la superficie delle zucchine con il mix di aromi rimasto nel contenitore, aggiungere un altro giro di olio e condire il tutto con un pizzico di sale.

A questo punto, la teglia va trasferita in forno statico preriscaldato a 200°C e lasciata cuocere per circa 25 minuti. Successivamente, si deve passare alla funzione grill a 250°C per pochi minuti, fino a quando le zucchine non saranno completamente gratinate e croccanti.

Una volta pronte, le zucchine gratinate vanno sfornate e lasciate intiepidire per qualche minuto prima di servire. Questo piatto può essere gustato come contorno o come antipasto, magari accompagnato da una fresca insalata mista.

Le zucchine gratinate sono un piatto semplice da preparare ma ricco di sapore, grazie alla combinazione di ingredienti come il parmigiano e l’origano che conferiscono un tocco di gusto in più. Questa ricetta è perfetta per chi ama i sapori mediterranei e desidera portare in tavola un contorno leggero ma gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

