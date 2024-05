La cucina delle Monache: Gnocchi al latte

Il programma “La cucina delle Monache” trasmesso su Food Network, canale 33, vede protagoniste Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora, donne con un passato significativo, che condividono con il pubblico ricette accessibili a tutti. In un episodio in particolare, esse illustrano come preparare un piatto genuino e delizioso: gli gnocchi al latte.

Gli gnocchi al latte sono un primo piatto particolare e gustoso, la cui preparazione richiede solo latte e farina. Questo piatto chic è perfetto per la stagione fredda e può essere gustato anche da chi segue una dieta equilibrata. La ricetta prevede una cottura al forno e ha un tempo totale di preparazione di circa 50 minuti, di cui 30 minuti sono dedicati alla cottura.

Per preparare gli gnocchi al latte, occorre inizialmente sbattere i tuorli e unirli alla fecola di patate, all’amido e alla farina. Successivamente, si aggiunge la noce moscata e la cannella, stemperando il composto con il latte. Si porta il tutto a cottura a fiamma lenta, mescolando continuamente fino a ottenere una consistenza simile a una colla liquida. Una volta pronta, la miscela viene versata in una teglia imburrata e lasciata riposare in frigorifero per un paio d’ore.

Dopo il riposo, il composto viene tagliato a fette e disposto in una teglia, alternando strati di gnocchi con parmigiano e pecorino. Infine, si aggiunge altro burro e si inforna il tutto a 180° per 30 minuti, fino a ottenere gli gnocchi al latte perfettamente cotti e dorati.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 6 tuorli, 3 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di amido in polvere, 1 cucchiaio di fecola di patate, 1/2 litro di latte, 100 grammi di burro, parmigiano e pecorino grattugiati, erbe aromatiche, noce moscata, un pizzico di cannella e sale q.b.

“La cucina delle Monache” è un programma che si distingue per la semplicità delle ricette proposte e per la passione con cui le suore coinvolte condividono i loro segreti culinari. Gli spettatori possono imparare a preparare piatti gustosi e genuini, perfetti per ogni occasione e adatti a tutti i palati.

In conclusione, gli gnocchi al latte presentati nel programma rappresentano un’ottima opzione per chi desidera gustare un piatto ricco di sapori e tradizione, preparato con ingredienti semplici ma dal risultato straordinario. Grazie alla guida esperta delle suore, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi nella realizzazione di questo piatto e stupire familiari e amici con un’esperienza gastronomica unica.

