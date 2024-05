Le Ricette di Casa Persia: Ferratelle

Valentina Persia è una nota comica, cabarettista, attrice e ballerina originaria dell’Abruzzo, famosa per il suo umorismo ma anche per il suo talento culinario. Recentemente ha iniziato a condurre un programma di cucina intitolato “Le Ricette di Casa Persia” su Food Network, dove ha ottenuto un grande successo grazie ai suoi piatti tipici abruzzesi. In uno degli episodi della trasmissione, Valentina ha condiviso la ricetta per preparare le ferratelle, un dolce tradizionale della sua regione.

Le ferratelle sono delle sottili cialde profumate, simili ai waffle, che vengono cotte in un’apposita cialdiera chiamata “ferro”. La preparazione di questo dolce è molto semplice e richiede ingredienti comuni che spesso si hanno già in casa. Valentina Persia ha mostrato passo dopo passo come preparare le ferratelle, condividendo i suoi segreti culinari con il pubblico.

Per iniziare la preparazione delle ferratelle, è necessario mescolare farina, uova, sambuca, olio di semi e zucchero in una ciotola, amalgamando il tutto con una frusta. Successivamente, si aggiunge la scorza di limone e il lievito, continuando a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Una volta pronto l’impasto, si procede imburrando il ferro per le ferratelle e versando un po’ di composto alla volta per formare le cialde.

Una volta che le ferratelle sono pronte, si possono modellare a coppetta utilizzando il fondo di un bicchiere. A questo punto, Valentina ha proposto di condire le ferratelle con fragole, zucchero e succo di limone, aggiungendo inoltre della panna montata per completare il dolce. Questa combinazione di sapori crea un dessert delizioso e genuino, perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Gli ingredienti necessari per preparare le ferratelle secondo la ricetta di Valentina Persia includono farina 00, uova, zucchero, olio di semi, sambuca, scorza di limone grattugiata, panna, fragole, lievito. Questi semplici ingredienti si trasformano in un dolce irresistibile che porta il gusto autentico dell’Abruzzo direttamente a casa tua.

La passione di Valentina per la cucina abruzzese traspare in ogni sua ricetta, che unisce tradizione e creatività per offrire piatti genuini e ricchi di sapore. Grazie al suo programma televisivo, ha la possibilità di condividere la sua passione culinaria con un vasto pubblico, conquistando sempre più apprezzamenti e seguaci.

In conclusione, Valentina Persia non è solo una talentuosa comica e performer, ma anche una abile cuoca che porta avanti con orgoglio le tradizioni culinarie della sua terra natale. Le sue ferratelle sono un esempio perfetto di come la semplicità degli ingredienti possa dar vita a piatti straordinari, capaci di conquistare il palato di chiunque le assaggi. Grazie alla sua creatività e alla sua bravura in cucina, Valentina continua a stupire e deliziare il pubblico con le sue prelibatezze abruzzesi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria