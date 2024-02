Nel Forno di Casa Tua: girelle all’uvetta

La ricetta per preparare le girelle con uvetta inizia con la creazione dell’impasto, che richiede l’utilizzo di farina 0 ad alto contenuto proteico, acqua, e uova. Dopo aver mescolato gli ingredienti in una ciotola o in una planetaria, si aggiunge il lievito di birra fresco sbriciolato e si continua a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente, si incorporano lo zucchero, il sale e l’acqua rimasta, impastando il tutto con le mani. Infine, si aggiunge il burro morbido a poco a poco, lavorandolo fino a farlo assorbire completamente.

Una volta completata la preparazione dell’impasto, si copre e si lascia riposare in frigorifero per circa 12 ore. Dopo il periodo di riposo, si stende l’impasto freddo su un piano con il mattarello, formando un rettangolo con uno spessore di circa 1 cm. Si spalma sopra un velo di crema pasticcera e si distribuisce l’uvetta senza ammollarla in acqua.

Successivamente, si arrotola l’impasto sul ripieno, formando un salsicciotto, che viene poi tagliato a fette spesse di circa 2-3 cm. Le girelle ottenute vengono disposte su una teglia con carta forno, lasciate riposare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Prima di infornare, si spennellano con il tuorlo d’uovo sbattuto e si cuociono in forno statico a 180°C per circa 20 minuti.

Una volta cotte, le girelle vengono spennellate con uno sciroppo di acqua e zucchero e completate con una spolverata di zucchero a velo. Questo procedimento permette di ottenere delle girelle soffici e golose, ideali da gustare a colazione o come dolce spuntino durante la giornata. La combinazione di ingredienti come la crema pasticcera, l’uvetta e lo zucchero conferisce alle girelle un sapore ricco e avvolgente, che le rende irresistibili per i golosi di dolci da forno. La consistenza morbida e fragrante dell’impasto, insieme alla dolcezza dell’uvetta e della crema pasticcera, crea un contrasto di sapori che rende questo dolce davvero unico e speciale. La preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi, regalando a chi le assaggia un momento di piacere e dolcezza.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

