Nel Forno di Casa Tua: Pane di segale

In una ciotola o in una planetaria, si aggiunge la farina di segale integrale e l’acqua calda. Dopo aver mescolato rapidamente con un cucchiaio, si inserisce il lievito madre o 20 g di lievito di birra fresco. Si continua a mescolare e si aggiunge il sale insieme all’acqua rimasta. L’impasto viene lavorato per alcuni minuti con un cucchiaio e successivamente si copre la palla formata con della pellicola. Si lascia lievitare per circa 40 minuti a una temperatura di circa 35°, utilizzando il forno spento con la lucina accesa.

Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si stende l’impasto che avrà una consistenza simile a quella di una frolla. Si ricava un rettangolo e si procede ad arrotolarlo su se stesso. Il rotolino ottenuto viene inserito all’interno di uno stampo da plumcake precedentemente unto. Si copre l’impasto e si lascia lievitare fino a quando non raggiunge i bordi dello stampo e si formano delle crepe in superficie.

Dopo il periodo di lievitazione, si cuoce il preparato in forno caldo e statico a 210° per 50 minuti. Successivamente si abbassa la temperatura a 180° e si lascia cuocere per altri 15 minuti. Una volta completata la cottura, si sforna il pane e si lascia raffreddare prima di essere tagliato e servito.

Questo procedimento per la preparazione del pane integrale è abbastanza semplice e richiede pochi ingredienti di base. La farina di segale integrale conferisce al pane un sapore rustico e nutriente, mentre l’utilizzo del lievito madre o del lievito di birra fresco assicura una lievitazione naturale e una consistenza morbida all’impasto. Il sale regola il gusto e l’acqua calda aiuta ad attivare il lievito e a favorire la formazione dell’impasto.

L’aspetto fondamentale di questa ricetta è la lievitazione, che permette all’impasto di crescere e di sviluppare il suo caratteristico sapore e consistenza. Il tempo di lievitazione è essenziale per garantire al pane integrale la giusta morbidezza e leggerezza. La cottura a temperatura costante e progressivamente ridotta assicura una doratura uniforme e una cottura ottimale del pane.

In conclusione, la preparazione di questo pane integrale richiede un po’ di pazienza e attenzione ai dettagli, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante. Un pane fragrante, nutriente e genuino, perfetto da gustare in ogni momento della giornata e da accompagnare con i tuoi condimenti preferiti. Buon appetito!

