Nel Forno di Casa Tua: panini alle gocce di cioccolato

Il procedimento per preparare dei deliziosi cioccolatini in casa è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti. Per iniziare, si deve mescolare la farina con una parte del latte in una ciotola o in una planetaria. Successivamente, si aggiunge il lievito di birra fresco sbriciolato insieme ad un po’ di latte e si mescola bene con un cucchiaio. Una volta che l’impasto inizia a formarsi, si aggiunge il miele, il sale e il latte rimasto, continuando a lavorare fino ad ottenere una consistenza omogenea.

A questo punto, si incorpora il burro morbido a pezzetti poco alla volta, impastando bene fino a quando viene assorbito completamente. Infine, si aggiungono le gocce di cioccolato nell’impasto, facendo attenzione a non esagerare con la quantità altrimenti si rischia di compromettere la lievitazione. L’impasto va lavorato finché le gocce di cioccolato sono ben distribuite.

Una volta pronto, si copre l’impasto con della pellicola e si lascia lievitare a temperatura ambiente fino a quando raddoppia il volume iniziale, il che di solito richiede almeno un’ora. A questo punto, si possono ricavare delle palline di circa 50 grammi ciascuna, che vanno poi ripiegate su se stesse con i lembi esterni verso l’interno. Le palline vanno disposte su una teglia infarinata, coperte con della pellicola e lasciate lievitare ancora a temperatura ambiente fino a quando raddoppiano di volume, oppure si possono congelare prima della lievitazione.

Prima di infornare, si spennella le palline con un tuorlo sbattuto e si cuociono in forno caldo e statico a 240 gradi per circa 15 minuti, fino a quando risultano dorate e fragranti. Una volta pronti, i cioccolatini fatti in casa sono pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari.

In conclusione, preparare dei cioccolatini in casa è un’attività piacevole e soddisfacente, che permette di personalizzare i dolci secondo i propri gusti e preferenze. Seguendo attentamente i passaggi del procedimento e utilizzando ingredienti di qualità, è possibile ottenere dei dolci deliziosi e perfetti da servire in qualsiasi occasione. Buon appetito!

