Ricetta tipica Friuli, Calandraca: ingredienti e preparazione

L’Italia è nota in tutto il mondo per la sua eccellente tradizione culinaria, ricca di sapori e profumi unici che variano da regione a regione. In questo articolo, ci concentreremo su una prelibatezza tipica della regione Friuli Venezia Giulia: la calandraca, un secondo piatto a base di carne che rappresenta al meglio le radici gastronomiche di questa terra.

La calandraca è un piatto dal sapore deciso e avvolgente, che unisce la tradizione contadina friulana con influenze della cucina austriaca e slovena. La sua preparazione richiede pochi ingredienti, ma è fondamentale seguire attentamente ogni passaggio per ottenere un risultato perfetto.

Per preparare la calandraca, avremo bisogno di alcuni ingredienti base: carne di maiale tagliata a cubetti, cipolla, vino rosso, aceto, olio, sale, pepe e foglie di alloro. La prima cosa da fare è far rosolare la cipolla tritata in una padella con un filo d’olio, aggiungendo poi i cubetti di carne di maiale e facendoli dorare per bene da tutti i lati.

Una volta che la carne è ben rosolata, sfumiamo con il vino rosso e lasciamo evaporare l’alcol. Aggiungiamo quindi un po’ di aceto e le foglie di alloro, regoliamo di sale e pepe e lasciamo cuocere a fuoco lento per almeno un’ora, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo un po’ d’acqua se necessario.

La calandraca è un piatto ricco e sostanzioso, perfetto da gustare in compagnia di un buon bicchiere di vino rosso del Friuli. La sua preparazione richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà tutti gli sforzi con un sapore unico e avvolgente che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La tradizione gastronomica del Friuli Venezia Giulia è ricca di piatti gustosi e genuini, che raccontano la storia e le tradizioni di questa terra attraverso i sapori e i profumi unici delle sue ricette. La calandraca è solo uno dei tanti piatti tipici di questa regione, ma rappresenta al meglio l’anima contadina e autentica di una cucina che sa conquistare anche i palati più esigenti.

Se siete alla ricerca di nuove idee per arricchire il vostro repertorio culinario, la calandraca è sicuramente una ricetta da provare. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, potrete deliziare i vostri ospiti con un piatto genuino e dal sapore unico, che vi farà viaggiare tra le tradizioni gastronomiche di una terra ricca di storia e di sapori autentici.

In conclusione, la calandraca è un piatto tipico della regione Friuli Venezia Giulia che rappresenta al meglio le radici e le tradizioni culinarie di questa terra. Con ingredienti semplici e passaggi chiari, potrete preparare un secondo piatto ricco e saporito che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Non vi resta che mettervi ai fornelli e lasciarvi conquistare dai sapori unici della cucina friulana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

