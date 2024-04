Ricetta tipica Toscana, Spaghetti con le arselle: ingredienti e preparazione

Gli spaghetti con le arselle sono un piatto delizioso che richiede una preparazione attenta e accurata. Innanzitutto, è fondamentale spurgare bene i molluschi prima di utilizzarli. Per fare ciò, è consigliabile mettere le arselle in una ciotola piena d’acqua e lasciarle spurgare per almeno un’ora, cambiando frequentemente l’acqua per eliminare la sabbia accumulata.

Una volta che le arselle sono pronte, è il momento di farle aprire in una padella a fuoco alto, coprendole con un coperchio. Una volta che sono aperte, è possibile separare la metà dei molluschi dai loro gusci e filtrare l’acqua rilasciata utilizzando un colino. Questo passaggio è importante per garantire che il piatto finale sia privo di eventuali residui di sabbia.

Successivamente, in una padella, è necessario scaldare dell’olio extravergine d’oliva insieme a uno spicchio d’aglio e del peperoncino tritato. Una volta che l’olio è caldo, è possibile aggiungere i pomodorini tagliati e le arselle, regolando di sale e pepe a piacere. Per dare un tocco in più al piatto, è possibile sfumare il tutto con del vino bianco, che conferirà un sapore ricco e avvolgente alla preparazione.

Mentre le arselle si insaporiscono in padella, è il momento di cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolandoli al dente una volta che sono pronti. A questo punto, è possibile unire gli spaghetti alle arselle in padella, terminando la cottura insieme e mescolando bene tutti gli ingredienti per garantire che si amalgamino perfettamente.

Per completare il piatto, è possibile aggiungere del prezzemolo tritato alla preparazione, che conferirà un aroma fresco e fragrante agli spaghetti con le arselle. Prima di servire, è consigliabile aggiungere una macinata di pepe bianco e un filo d’olio extravergine d’oliva per completare la presentazione del piatto.

Gli spaghetti con le arselle sono un piatto che unisce la semplicità degli ingredienti con la complessità dei sapori, creando un piatto che saprà conquistare anche i palati più esigenti. Grazie alla corretta preparazione e alla cura nei dettagli, questo piatto diventerà presto uno dei preferiti da preparare in casa per sorprendere familiari e amici con un piatto gustoso e ricco di sapore.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

