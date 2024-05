Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Spatzle di spinaci con speck e panna: ingredienti e preparazione

Per preparare gli spätzle di spinaci con speck e panna, iniziamo lavando le foglie di spinaci e cuocendole in una padella con il coperchio fino a quando saranno ben appassite. Successivamente, trasferiamo gli spinaci in un frullatore e frulliamoli fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungiamo le uova, un pizzico di sale, l’acqua e la noce moscata, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. Gradualmente, aggiungiamo la farina al composto, mescolando con cura per evitare la formazione di grumi. Una volta ottenuto l’impasto degli spätzle, lo mettiamo da parte.

Passiamo ora al condimento: tritiamo l’erba cipollina e tagliamo lo speck a listarelle. In una padella, facciamo sciogliere il burro e l’olio, quindi aggiungiamo lo speck e facciamolo soffriggere fino a quando non sarà croccante. Versiamo la panna, l’erba cipollina, il sale e il pepe, lasciando addensare il condimento a fuoco moderato.

È ora di cuocere gli spätzle: mettiamo una pentola d’acqua salata sul fuoco e portiamola a ebollizione. Poi, posizioniamo lo Spätzlehobel sulla pentola e versiamo il composto nell’apposito spazio, facendo scorrere l’attrezzo avanti e indietro per far cadere l’impasto attraverso i fori. Gli spätzle cuoceranno in pochi istanti una volta a contatto con l’acqua bollente. Quando inizieranno a riaffiorare in superficie, li scoliamo man mano con una schiumarola direttamente nel condimento di panna e speck, saltandoli per pochi istanti e regolando di pepe.

In conclusione, serviamo i nostri spätzle di spinaci con speck e panna ben caldi. Questo piatto delizioso unisce la cremosità della panna, il sapore deciso dello speck e la freschezza degli spinaci, creando un’esplosione di sapori in ogni boccone. La consistenza morbida degli spätzle si sposa perfettamente con la cremosità del condimento, creando un equilibrio perfetto tra i diversi elementi. La preparazione di questo piatto può sembrare laboriosa, ma il risultato finale ripagherà ampiamente lo sforzo, regalando un’esperienza culinaria indimenticabile.

Inoltre, gli spätzle di spinaci con speck e panna sono un piatto versatile che può essere servito come primo piatto in un pranzo o una cena speciale, ma anche come piatto unico per un pasto sostanzioso e ricco di gusto. Questa ricetta è perfetta per sorprendere i tuoi ospiti con un piatto raffinato e gustoso, che conquisterà il palato di tutti. Non esitare a sperimentare con ingredienti e condimenti diversi per personalizzare questa ricetta e renderla ancora più adatta ai tuoi gusti e preferenze culinarie. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria