Ricette del Convento: biscotti di Vicari

Don Salvatore, un cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, è diventato un volto familiare in televisione grazie alle sue deliziose ricette trasmesse nel popolare programma “Ricette del Convento”. Questo programma, che va in onda su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, ha catturato l’attenzione di molti spettatori affascinati dalla cucina tradizionale dei monasteri.

Oggi, Don Salvatore ci svela uno dei suoi segreti culinari: la ricetta dei biscotti di Vicari. Questi biscotti sono un’antica specialità locale, tipica della città di Vicari, e sono amati da grandi e piccini per il loro gusto unico e irresistibile.

La preparazione dei biscotti di Vicari richiede pochi ingredienti semplici, ma è l’amore e la cura con cui vengono preparati che li rendono così speciali. Don Salvatore inizia mescolando farina, zucchero, burro e uova in una ciotola. Questa miscela viene lavorata fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Successivamente, Don Salvatore aggiunge un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito per rendere i biscotti ancora più leggeri e fragranti.

Una volta che l’impasto è pronto, Don Salvatore forma delle piccole palline e le adagia su una teglia foderata di carta da forno. Questa teglia viene poi infornata a 180 gradi per circa 15-20 minuti, finché i biscotti non diventano dorati e croccanti. Durante la cottura, la fragranza dei biscotti si diffonde per la cucina, creando un’atmosfera accogliente e invitante.

Quando i biscotti sono pronti, Don Salvatore li lascia raffreddare completamente prima di servirli. Questo permette loro di raggiungere la consistenza perfetta: croccanti all’esterno e morbidi all’interno. I biscotti di Vicari sono deliziosi da soli, ma possono anche essere accompagnati da una tazza di tè o caffè per un momento di dolce relax.

La popolarità dei biscotti di Vicari è tale che molti turisti che visitano la Sicilia li cercano appositamente per assaggiarli. Questi biscotti sono diventati un simbolo della tradizione culinaria siciliana e Don Salvatore è felice di condividerne la ricetta con il pubblico televisivo.

L’esperienza di Don Salvatore come cuoco e monaco gli ha permesso di imparare molte ricette tradizionali che altrimenti sarebbero state dimenticate nel corso del tempo. Grazie al programma “Ricette del Convento”, Don Salvatore ha la possibilità di condividere queste ricette con un pubblico più vasto, contribuendo a preservare e valorizzare la cultura culinaria siciliana.

Il successo di Don Salvatore e delle sue ricette è testimoniato anche dal fatto che il suo programma è stato trasmesso su Food Network, un canale molto popolare tra gli amanti del cibo e della cucina. La sua passione per la cucina e la sua abilità nel trasmettere le sue conoscenze culinarie hanno reso Don Salvatore un personaggio amato e rispettato in tutto il paese.

In conclusione, Don Salvatore, il cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale, è diventato una celebrità televisiva grazie al suo programma “Ricette del Convento”. Oggi, ci ha svelato la ricetta dei biscotti di Vicari, una deliziosa specialità siciliana amata da tutti. Grazie alla sua passione per la cucina e alla sua abilità nel trasmettere le sue conoscenze culinarie, Don Salvatore continua a diffondere la cultura culinaria siciliana e a conquistare i cuori degli spettatori di Food Network.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette "Il Tarantino".

