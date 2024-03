Ricette del Convento: frittelle di broccoli in pastella

Don Salvatore, un monaco e cuoco presso il monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, ha guadagnato notorietà attraverso il suo programma televisivo “Ricette del Convento” trasmesso su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. In questa occasione, condivide con il pubblico la sua ricetta per le frittelle di broccoli in pastella.

Le frittelle di broccoli in pastella sono un piatto tradizionale del Monastero di San Martino delle Scale e sono particolarmente apprezzate per il loro delizioso sapore. Per prepararle, sono necessari solo pochi ingredienti, ma il risultato finale è davvero irresistibile. La ricetta richiede un tempo totale di 20 minuti, di cui 10 minuti per la cottura e 10 minuti per la preparazione. Questo piatto è classificato come secondo piatto nella cucina italiana e la sua preparazione prevede il metodo di cottura per frittura.

La preparazione delle frittelle di broccoli inizia dividendo il broccolo in cimette e sbollandole in acqua leggermente salata per renderle croccanti. Successivamente, si prepara la pastella mescolando uova intere con farina setacciata e pasta d’acciughe. Le cimette di broccoli vengono immerse nella pastella e fritte in olio caldo fino a doratura.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono 500 g di broccoli, 3 uova, 200 g di farina, 1 cucchiaio di pasta d’acciughe e olio per friggere. Questa combinazione di ingredienti semplici crea un piatto gustoso e apprezzato da tutti.

Don Salvatore condivide la sua passione per la cucina e la tradizione culinaria del monastero attraverso il programma televisivo “Ricette del Convento”, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire e apprezzare i sapori autentici della cucina monastica. Le frittelle di broccoli in pastella sono solo una delle tante deliziose ricette che caratterizzano la tradizione culinaria del monastero e che hanno conquistato il palato di numerosi spettatori.

La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione rendono le frittelle di broccoli in pastella una scelta ideale per un pasto gustoso e nutriente. Grazie alla condivisione di Don Salvatore, il pubblico ha l’opportunità di portare in tavola i sapori autentici della cucina monastica e di apprezzare la tradizione culinaria di San Martino delle Scale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

