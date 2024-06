Torta al limone, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare questa deliziosa torta al limone, iniziamo grattugiando la scorza di tre limoni direttamente nello zucchero, in modo che possa assorbire tutto il loro aroma. Successivamente montiamo le uova con lo zucchero aromatizzato fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, utilizzando le fruste elettriche. Una volta ottenuta la consistenza desiderata, aggiungiamo il burro morbido e lo lavoriamo con le fruste fino a che non risulti ben amalgamato al resto degli ingredienti. A questo punto, aggiungiamo la panna e mescoliamo con cura.

Il passo successivo è incorporare la farina e il lievito, precedentemente setacciati, al composto, mescolando fino ad ottenere un impasto liscio e privo di grumi. Versiamo il composto in una tortiera o uno stampo a ciambella precedentemente imburrato e infarinato, e inforniamo a 170°C per 40-50 minuti. Una volta cotta, lasciamo raffreddare la torta e procediamo con la sformatura.

Per preparare lo sciroppo, mescoliamo il succo dei tre limoni rimanenti con 100g di zucchero e riscaldiamo il composto fino a ottenere uno sciroppo denso. Versiamo delicatamente lo sciroppo sulla torta, lasciando che venga assorbito completamente. Per la crema al limone, facciamo sciogliere burro e zucchero a fuoco lento, aggiungiamo il succo di limone, le uova, i tuorli e l’amido di mais, mescolando costantemente fino a raggiungere i 80°C. Una volta pronta, la crema va lasciata raffreddare in frigorifero.

Infine, per la fase decorativa, ricopriamo la torta con la crema al limone e guarniamo con fette di limone disidratato e granella di zucchero. Questa torta al limone è pronta per essere gustata e apprezzata da tutti i commensali. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

