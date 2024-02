Uno Chef in fattoria: frittata di cous cous di verdure

La preparazione di una deliziosa frittata di cous cous inizia con la preparazione del cous cous stesso. È importante controllare le indicazioni sulla confezione per la quantità di acqua necessaria, poiché le dosi possono variare leggermente. Una volta portata ad ebollizione l’acqua, si aggiunge un filo d’olio e si spegne il fuoco prima di aggiungere il cous cous e sgranarlo accuratamente.

Mentre il cous cous si raffredda leggermente, si possono preparare le verdure da utilizzare nella frittata. Si possono scegliere varie verdure come mais, zucchine, carote, olive e piselli. Si consiglia di tagliare le verdure a pezzetti e farle appassire in pentola con un filo d’olio, aggiungendo anche qualche oliva denocciolata tagliata finemente.

Una volta pronte le verdure, si mescolano con il cous cous e si aggiustano di sale e pepe secondo il proprio gusto. In una ciotola a parte, si sbattono le uova aggiungendo parmigiano grattugiato, fette di provola e un pizzico di noce moscata per dare sapore al composto.

Le uova sbattute vengono poi unite al cous cous e alle verdure, mescolando bene il tutto. Si foderà una tortiera con carta forno e si verserà il composto ottenuto, infornando a 200°C per circa 15 minuti, fino a quando la frittata risulterà dorata e ben cotta.

Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per essere servita come piatto unico o come antipasto, sia calda che fredda. La consistenza leggermente croccante del cous cous si sposa alla perfezione con la morbidezza delle verdure e la cremosità delle uova e del formaggio, creando un piatto equilibrato e ricco di sapori.

Si consiglia di personalizzare la ricetta aggiungendo eventualmente altre verdure di stagione o ingredienti a piacere, per rendere la frittata ancora più saporita e gustosa. Servita con una fresca insalata mista o con una salsa allo yogurt e alle erbe, la frittata di cous cous sarà un successo garantito in tavola, sia per pranzi informali che per cene eleganti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

