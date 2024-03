Uno Chef in fattoria: polpette alla birra scura

Per preparare le polpette in salsa di birra, iniziamo mettendo due fette di pane in una ciotola e versandoci un po’ di latte sopra. Lasciamo che il pane si ammorbidisca mentre prepariamo il resto degli ingredienti.

In una ciotola più grande, mescoliamo insieme la carne macinata e la salsiccia, aggiungendo anche il parmigiano grattugiato, il pane ammollato nel latte, un uovo, pepe e sale. Mescoliamo bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, formiamo delle polpette con il composto di carne e passiamole nella farina per dar loro una leggera crosticina durante la cottura. In una padella, versiamo un filo d’olio e aggiungiamo del rosmarino, lasciando che si aromatizzi per qualche minuto.

Una volta pronti, togliamo il rosmarino e adagiamo le polpette nella padella, facendole rosolare da entrambi i lati. Continuiamo la cottura finché non saranno ben dorate, quindi aggiungiamo la birra per creare una saporita salsa.

Lasciamo che le polpette cuociano nella salsa di birra per circa 20 minuti, fino a quando saranno ben cotte e la salsa si sarà ridotta e diventata cremosa. Serviamo le polpette calde, magari accompagnate da un contorno di verdure o purè di patate.

Questo piatto è perfetto da gustare in un giorno d’inverno, grazie alla ricchezza di sapori e alla consistenza avvolgente della salsa di birra. Le polpette risulteranno tenere e saporite, perfette da accompagnare con un buon bicchiere di vino rosso.

In conclusione, le polpette in salsa di birra sono un piatto gustoso e sostanzioso, ideale per un pranzo o una cena in compagnia. La preparazione è piuttosto semplice e il risultato sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali. Buon appetito!

