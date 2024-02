Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Febbraio 2024: cercasi nuova fidanzata

Il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 12 Febbraio, promette di essere ricco di novità e colpi di scena che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Una delle novità riguarda il protagonista Armando, che sembra star saltando troppi “giri di danza” nel complicato gioco delle relazioni intorno al Paradiso delle Signore. I suoi amici, Marcello e Salvatore, sentono il “dovere” di cercargli una nuova compagna, dato che il cuore di Armando ha battuto per due donne. La moglie Emma è scomparsa prematuramente e Armando ha tenuto il suo anello al collo per anni in suo ricordo, ma ha deciso di riporlo quando il legame con Agnese Amato è diventato solido. Tuttavia, questa solidità è stata messa alla prova dalla scelta di Agnese di rimanere a Londra, mentre Armando ha scelto la solitudine a Milano. I suoi amici, all’insaputa sua, stanno cercando di cambiare questa situazione. Anche Rosa si schiera al fianco di Marcello e Salvatore, e il suo ruolo diventa così rilevante che Marcello inizia a vederla con occhi diversi.

Nel prossimo episodio, vedremo anche come Marcello avrà un’importante idea per un potenziale investimento vantaggioso per il Paradiso delle Signore. Durante l’ascolto delle conversazioni tra le veneri, Marcello trova l’ispirazione per questa idea. Nel frattempo, Umberto organizza i biglietti per il viaggio in America di Matteo e Silvana, ma il gesto nasconde una tensione interna. Portelli, costretto a mentire al fratello, sperimenta il peso emotivo di questa scelta. Nel mentre, Tom suggerisce a Marta di avviare insieme a lui un’agenzia di pubblicità a San Francisco, ma lei continua ad essere pervasa dai dubbi nei confronti di Tom, esitando a prendere una decisione definitiva.

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, abbiamo assistito alla collaborazione tra Marta e Vittorio sul progetto della casa-famiglia, che ha suscitato la gelosia di Matilde. Quest’ultima ha fatto sentire il suo disappunto a Conti. Nel frattempo, Umberto ha cercato di riparare la frattura nel suo rapporto con Flora, mentre Agata ha iniziato a convincersi che tra lei e Roberto potrebbe nascere qualcosa. Rosa, nonostante desideri lasciare l’appartamento di Marcello, si trova sempre più colpita da lui. Matteo, pur cedendo a Umberto, è rimasto stupefatto dal comportamento del collega di fronte alla malattia di sua madre, rivelando nuove sfaccettature del loro rapporto.

