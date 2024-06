Miglior ristorante indiano a Brescia: ecco la classifica

Quali sono i migliori ristoranti indiani in cui potere mangiare a Brescia? La scelta non è cosi facile, entriamo nello specifico e scopriamo qualche piccolo suggerimento di cui tenere conto.

Avere dei punti di riferimento quando si deve decidere dove mangiare è davvero importante, specialmente quando ci troviamo in una città che non si conosce, come ad esempio quando dobbiamo decidere dove mangiare a Brescia. I locali a disposizione sono davvero tantissimi e ci sta l’imbarazzo della scelta.

Ma tra questi una opzione di non poco conto è quella relativa al ristorante indiano, parliamoci chiaro, provare dei nuovi sapori non è mai una scelta sbagliata specialmente quando siete dei tipi avventurosi e con la voglia di sperimentare sempre cose nuove.

Entriamo dunque nello specifico e scopriamo qualche posto della classifica, da adesso in poi tutti sapranno dove andare quando si trovano nel capoluogo lombardo.

Regal Restaurant Brescia: situato in viale Europa a Brescia, il ristorante è famoso per la sua cucina indiana e specializzato per la produzione di piatti di prima qualità che arrivano da ogni angolo dell’India. Il locale inoltre è composto da interni accoglienti e molto bene arredati che si uniscono agli odori delle spezie che inondano il luogo: una vera fusione di quello che sono i cibi indo-italiani. E’ il luogo ideale per cene di lavoro o di piacere.

Ristorante Taj Mahal: situato in via Calatafimi. E’ il posto ideale per gustare tantissime ricette e piatti che vanno dal fritto al grigliato con una vera unione di sapori speziati che delle volte toccano anche il piccante e che di fatto si vanno a fondere con i piatti più classici italiani. Il tutto è fatto con materie prime e di qualità che permettono di avere a portata di mano sempre dei cibi freschi e scrupolosamente controllati e certificati.