Fatto in casa per voi: Involtini croccanti alle nocciole

Il piatto che andremo a preparare è un delizioso involtino di carne con speck, provola, salvia e granella di nocciole. Per iniziare, prendiamo delle fettine di maiale o vitello e le adagiamo sul piano di lavoro. Su ogni fettina mettiamo una fetta di speck e una fetta di provola, aggiungendo anche un paio di foglie di salvia e un po’ di granella di nocciole. Successivamente, arrotoliamo le fettine per formare degli involtini, chiudendoli con uno stecchino. Questa operazione va ripetuta per tutte le fettine disponibili.

Se preferiamo, al posto del formaggio possiamo utilizzare dei funghi trifolati per farcire gli involtini. Per preparare la panatura croccante, tritiamo le nocciole e le mettiamo in un piatto. Successivamente, spennelliamo gli involtini con un po’ di olio e li passiamo nella granella di nocciole per impanarli.

In una padella, facciamo scaldare un po’ di olio e aggiungiamo alcune foglie di salvia. Mettiamo gli involtini nella padella e facciamoli rosolare da entrambi i lati. Una volta che hanno preso colore, sfumiamo con del vino e copriamo con un coperchio, lasciandoli cuocere per 4-5 minuti. Infine, disponiamo gli involtini su un piatto e versiamo sopra il sughetto rimasto in pentola prima di servire.

Questo piatto è una gustosa combinazione di sapori, con il salato dello speck e della provola che si sposa perfettamente con la freschezza della salvia e il croccante della granella di nocciole. La panatura croccante aggiunge una consistenza interessante, mentre la cottura in padella con il vino conferisce agli involtini un sapore ricco e avvolgente.

Gli involtini di carne con speck, provola, salvia e granella di nocciole sono un piatto versatile, che si presta a diverse interpretazioni a seconda dei gusti personali. Possiamo personalizzarli aggiungendo altri ingredienti alla farcitura, come ad esempio formaggi diversi o verdure saltate. Inoltre, possiamo variare la panatura utilizzando altre frutta secca tritata, come ad esempio mandorle o pistacchi.

Questo piatto è perfetto da servire come secondo piatto in una cena speciale o per un pranzo in famiglia. Gli involtini di carne sono sempre un successo, grazie alla loro presentazione elegante e al gusto irresistibile. Provate a prepararli seguendo questa ricetta e stupite i vostri ospiti con un piatto ricco di sapori e profumi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria