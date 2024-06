Ristorante stellato a Brescia: ecco dove mangiare

Quali sono i ristoranti stellati che vale la pena tenere in considerazione quando vi trovate a Brescia: ecco una selezione che potrebbe tornare utile in qualsiasi momento del viaggio.

Capoluogo dell’omonima provincia il Lombardia, è il secondo comune per popolazione dopo Milano e al momento rientra anche tra i comuni più popolosi d’Italia, è nelle prime venti posizioni.

Sicuramente per i turisti che si trovano a passare anche solo per qualche giorno da Brescia ma non solo, una domanda degna di nota è quella relativa ai luoghi in cui andare a mangiare, le opzioni da prendere in considerazione sono davvero tante e poi molto dipende anche da quelli che sono i gusti e le esigenze.

Nel caso in cui, anche solo una volta nella vita ci si trovasse a volere scegliere un ristorante stellato, la scelta potrebbe essere più difficile del previsto. Cerchiamo di fare un elenco dei primi tre che ci vengono in mente e che rispondono appunto a questo requisito.

Miramonti l’Altro: situato a Via Crosette, Concesio in provincia di Brescia. Il vero segreto è quello che nasconde lo chef bretone Philippe Léveillé, lo stesso che insieme alla moglie Daniela è riuscito a portare sulla tavola, la sua idea di cucina che lo ha di fatto inserito nel panorama gastronomico italiano, ad oggi è un vero punto di riferimento.

I particolari che lo hanno sempre contraddistinto sono: tecnica, rigore e gusto francesi in unione con i prodotti italiani che sono di fatto il suo punto di riferimento per ogni pietanza. Tra i piatti che si possono gustare: risotto ai funghi e formaggi dolci.

Prezzi: Menu degustazione 90, 120 e 150 euro.

Villa Feltrinelli: situata in via Rimembranza a Gargnano. E’ un ristorante molto amato da star come George Clooney. Si trova in una fantastica dimora storica, una villa che si affaccia sul lago e che è stata anche utilizzata dal Duce ai tempi del fascismo, oggi è un hotel di lusso. In cucina, ci sta lo chef due volte stellato Stefano Baiocco che ha fatto della cucina il suo punto di riferimento: la modernità unita alla storia che lo circonda e che è impossibile da dimenticare. Tra i piatti iconici: un’insalata preparata con cento diversi tipi di erbe e venticinque fiori.

Prezzi: Menu degustazione da 220 euro.

Al Gambero: concludiamo con il ristorante che si trova in via Roma a Calvisano. Ha 250 anni di storia e una stella Michelin ottenuta grazie al Macaron nel 1989. A d averlo realizzato, cosi come per gli altri piatti la famiglia Gavazzi che ha sempre, con il suo lavoro, dato una vera marcia di originalità al luogo che al momento è il più conosciuto e stimato della zona. Tra i piatti iconici troviamo: pasta fatta in casa e il pesce.

Prezzi: Alla carta intorno agli 80 euro