Hai spese eccedenti il contributo? Potresti recuperare migliaia di euro

📋 In breve La proroga del Superbonus 110% al 2026 riguarda solo i comuni colpiti dai sismi 2009 e 2016.

I rimborsi sulle spese eccedenti sono disponibili solo per istanze presentate dopo il 30 marzo 2024.

Il rimborso può avvenire tramite cessione del credito o sconto in fattura.

Solo i proprietari di immobili nel cratere sismico possono accedere a queste agevolazioni.

Rimborsi sulle spese eccedenti il contributo: novità per chi ricostruisce dopo i sismi

Chi ha sostenuto o dovrà sostenere spese per la ricostruzione di immobili nei comuni del cratere sismico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria può oggi contare su importanti novità normative. La possibilità di recuperare migliaia di euro in spese eccedenti rispetto ai contributi pubblici è stata infatti prorogata e regolata con nuove modalità. Le recenti disposizioni, in base a dati verificati, interessano in modo particolare i proprietari di immobili colpiti dai terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016, tutelati da uno specifico stato di emergenza.

La proroga del Superbonus 110% al 2026 riguarda esclusivamente le abitazioni situate nei comuni coinvolti da questi eventi sismici, con lo scopo di agevolare la ricostruzione e la ripresa economica delle zone più duramente colpite. La normativa attualmente in vigore prevede che solo chi presenta istanza di contributo pubblico a partire dal 30 marzo 2024 e sostiene spese nel 2026 eccedenti rispetto al contributo per la ricostruzione potrà esercitare il diritto ai rimborsi. Questi rimborsi sono disponibili tramite cessione del credito o sconto in fattura, strumenti utili per alleggerire il carico finanziario di chi deve affrontare lavori importanti.

Vale la pena leggere anche l’approfondimento dedicato per capire meglio le condizioni e le opportunità offerte dal quadro normativo attuale.

Chi può accedere ai rimborsi sulle spese eccedenti

L’accesso ai rimborsi è riservato ai proprietari di immobili nei comuni inseriti nel cratere sismico del Centro Italia. La proroga del Superbonus 110% al 2026 non è infatti generalizzata: riguarda solo edifici situati nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 e che rientrano nello stato di emergenza. Chi si trova in questa situazione può presentare istanza di contributo pubblico per la ricostruzione e, qualora le spese sostenute vadano oltre l’importo effettivamente riconosciuto come contributo, può recuperare la quota eccedente secondo modalità precise.

La legge 118/2025 (ex DL Omnibus 95/2025) disciplina l’estensione delle opzioni di rimborso, ma solo per le istanze presentate dopo il 30 marzo 2024. In altri termini, chi ha avviato la procedura in precedenza non può beneficiare di queste nuove possibilità. L’importanza di questa restrizione è rilevante, poiché obbliga i cittadini a essere molto attenti ai tempi e alle modalità di richiesta.

Le modalità per recuperare le spese eccedenti

Secondo quanto previsto dalla normativa, il rimborso delle spese eccedenti rispetto al contributo pubblico può avvenire tramite due principali strumenti:

Cessione del credito : il contribuente può cedere il credito fiscale maturato all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri soggetti (banche, intermediari finanziari), ottenendo in cambio un alleggerimento diretto del costo sostenuto.

: il contribuente può cedere il credito fiscale maturato all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri soggetti (banche, intermediari finanziari), ottenendo in cambio un alleggerimento diretto del costo sostenuto. Sconto in fattura: in alternativa alla cessione, è possibile ottenere uno sconto immediato sull’importo da pagare all’impresa edile, che a sua volta recupererà il credito fiscale spettante.

Queste opzioni sono ammesse solo per le spese sostenute nel 2026 relative a istanze di contributo pubblico presentate dal 30 marzo 2024 in poi. Per tutte le altre situazioni, resta possibile portare in detrazione in dichiarazione dei redditi le spese eccedenti effettuate entro il 31 dicembre 2025, ma senza la proroga al 2026.

La detrazione in dichiarazione dei redditi: termini e limiti

Per chi non rientra nelle nuove opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, la via della detrazione in dichiarazione dei redditi rimane aperta fino al 31 dicembre 2025. In pratica, i cittadini che hanno sostenuto spese superiori al contributo pubblico possono ancora recuperare parte dell’importo attraverso le ordinarie detrazioni fiscali, secondo le aliquote e i limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, questa soluzione non è più disponibile per le spese eccedenti sostenute nel 2026, a meno che non si rientri nei casi previsti dalla legge 118/2025.

Il quadro normativo risulta quindi articolato e richiede attenzione nella gestione delle pratiche amministrative e fiscali. È consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati o patronati, soprattutto per chi deve affrontare importi elevati e vuole massimizzare il recupero delle spese.

La legge 118/2025 e il nuovo perimetro della proroga

La legge 118/2025, che ha convertito il decreto Omnibus 95/2025, ha introdotto una regolamentazione dettagliata della proroga del Superbonus 110% per le aree colpite dai sismi. L’estensione fino al 2026 riguarda esclusivamente le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le istanze presentate dopo il 30 marzo 2024, a fronte di spese eccedenti il contributo per la ricostruzione. Questa limitazione rappresenta una svolta rispetto alle precedenti proroghe generalizzate del Superbonus, restringendo il beneficio a una platea ben definita di destinatari.

Le modifiche introdotte mirano a garantire risorse adeguate alle aree più fragili, senza però lasciare spazio ad abusi o estensioni non motivate. Il legislatore ha ritenuto necessario intervenire dopo le difficoltà e le incertezze generate dalle precedenti versioni della normativa, con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza su chi può effettivamente accedere alle agevolazioni.

Implicazioni pratiche per i cittadini e le imprese

Per i cittadini che intendono avvalersi delle nuove disposizioni, è fondamentale monitorare con attenzione la data di presentazione dell’istanza di contributo pubblico e il periodo di sostenimento delle spese. Solo rispettando i termini previsti si potrà accedere alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura nel 2026. Le imprese del settore edile, dal canto loro, sono chiamate ad aggiornarsi sulle procedure e a informare correttamente i clienti sulle possibilità di recupero delle spese eccedenti.

Questa regolamentazione potrebbe incidere positivamente non solo sulla ripresa delle aree terremotate, ma anche sull’indotto dell’edilizia locale, fornendo strumenti concreti per sostenere la ricostruzione e il miglioramento del patrimonio immobiliare privato. Tuttavia, la complessità delle norme richiede un approccio attento e documentato.

Consigli utili per non perdere le agevolazioni

Verificare se il proprio immobile rientra nei comuni del cratere sismico e se è coperto dallo stato di emergenza.

Presentare l’istanza di contributo pubblico solo dopo il 30 marzo 2024 se si intende beneficiare delle nuove opzioni di rimborso nel 2026.

Conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute e alle richieste di contributo.

Richiedere il supporto di professionisti per la gestione delle pratiche fiscali e amministrative.

Seguendo questi passaggi sarà possibile cogliere al meglio le opportunità offerte dalla normativa e recuperare le somme eccedenti il contributo pubblico, beneficiando delle agevolazioni disponibili per la ricostruzione post-sisma.

Prospettive e scenari futuri

La proroga selettiva del Superbonus 110% fino al 2026 rappresenta una misura strategica per la rinascita dei territori colpiti dai terremoti. Sebbene la platea dei beneficiari sia stata ridotta, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura si confermano strumenti di grande impatto per i cittadini che affrontano spese eccedenti il contributo pubblico.

Resta da valutare come l’applicazione della legge 118/2025 influenzerà la velocità e la capillarità della ricostruzione. La chiarezza normativa e la disponibilità di canali informativi aggiornati saranno determinanti per garantire che nessun avente diritto resti escluso dai benefici previsti.

La sfida è ora tutta nella capacità di cittadini, professionisti e imprese di adattarsi alle nuove regole, sfruttando appieno le opportunità offerte per recuperare le somme investite nella messa in sicurezza e nel miglioramento degli immobili nelle zone più colpite.