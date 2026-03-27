IMU 2026: ecco chi non deve pagare e come ottenere l’esenzione

L’IMU 2026 prevede specifiche esenzioni per alcune categorie di contribuenti. Chi non deve pagare e come ottenere l’esenzione? In questo articolo verranno analizzate le condizioni di esenzione dall’IMU e le modalità per richiederla.

Quali categorie di contribuenti sono esentate dal pagamento dell’IMU nel 2026?

Non tutti i proprietari di immobili saranno tenuti a versare l’IMU 2026. Le esenzioni riguardano principalmente chi possiede l’abitazione principale (tranne che si tratti di immobili di lusso, categoria catastale A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze. Le percentuali più recenti indicano che circa il 60% dei proprietari di prima casa non pagherà l’IMU anche nel 2026.

Tra le altre categorie esenti figurano:

Immobili di enti pubblici destinati a compiti istituzionali

Immobili posseduti da Onlus e organizzazioni non lucrative, se utilizzati per attività di interesse generale

Immobili dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo di inutilizzo

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Alloggi sociali e immobili assegnati da cooperative edilizie a proprietà indivisa

Alcune esenzioni sono soggette a requisiti precisi: ad esempio, per i pensionati esteri, è richiesta l’iscrizione all’AIRE e il non possesso di altri immobili in Italia.

Come richiedere l’esenzione dall’IMU nel 2026?

Per ottenere l’esenzione IMU 2026, nella maggioranza dei casi è sufficiente che l’immobile e il contribuente rispettino i requisiti previsti dalla legge. L’esenzione per abitazione principale viene applicata in automatico dal Comune se la residenza anagrafica e la dimora abituale coincidono.

In altri casi è necessario presentare domanda. È così, ad esempio, per gli immobili inagibili, quelli delle Onlus o per i fabbricati rurali. La richiesta va indirizzata all’ufficio tributi del Comune dove si trova l’immobile.

La domanda può essere presentata online, tramite PEC o con modulo cartaceo, seguendo le modalità indicate dal proprio Comune. Meglio non aspettare l’ultimo momento: alcune amministrazioni richiedono la presentazione entro 90 giorni dal maturare del diritto all’esenzione.

Scadenze importanti per l’IMU 2026: cosa sapere

Per la maggior parte dei contribuenti, la scadenza per la presentazione della domanda di esenzione IMU 2026 è fissata al 30 giugno. Tuttavia, i Comuni possono stabilire termini diversi: verifica sempre il sito istituzionale o contatta direttamente l’ufficio tributi.

La dichiarazione IMU, necessaria in caso di variazioni (esempio: immobili che diventano inagibili o passano di proprietà), va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche.

Attenzione: se perdi la scadenza rischi sanzioni e la decadenza dall’esenzione.

Documentazione necessaria per ottenere l’esenzione dall’IMU

La documentazione varia a seconda della tipologia di esenzione richiesta. In generale, per dimostrare il diritto all’esenzione IMU 2026 potresti dover presentare:

Documento d’identità in corso di validità

Visura catastale dell’immobile

Certificato di residenza (per l’abitazione principale)

Per immobili inagibili: perizia tecnica che attesti l’inagibilità o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Per Onlus: statuto dell’ente e documentazione sull’attività svolta

Per pensionati esteri: iscrizione AIRE e documentazione pensionistica

Alcuni Comuni possono richiedere ulteriore documentazione, soprattutto per le categorie particolari. Conserva sempre copia di quanto inviato e della ricevuta di presentazione.

Cosa fare se l’esenzione non viene riconosciuta?

Se la tua domanda di esenzione IMU 2026 viene respinta, puoi presentare ricorso al Comune entro 60 giorni dalla notifica del diniego. È importante motivare il ricorso e allegare tutti i documenti che attestano il diritto all’esenzione.

Se il Comune conferma il diniego, puoi rivolgerti alla Commissione Tributaria Provinciale. In alternativa, puoi valutare la possibilità di saldare l’IMU dovuta, beneficiando eventualmente del ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e interessi.

Ricorda: in caso di dubbio sulla tua posizione, è sempre consigliabile chiedere chiarimenti direttamente all’ufficio tributi. Così eviti errori e sanzioni inutili.

Tipologie di immobili per cui è prevista l’esenzione IMU nel 2026

L’esenzione IMU 2026 riguarda specifiche tipologie di immobili. Oltre alle abitazioni principali non di lusso, sono esclusi dal pagamento:

Immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali

Immobili destinati al culto e relativi pertinenze

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, finché non sono locati o venduti

Unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, se assegnate ai soci

Secondo le stime, queste categorie rappresentano circa il 12% degli immobili complessivamente esenti in Italia per l’anno 2026.

Requisiti per l’esenzione IMU 2026: guida pratica

Riassumendo, per avere diritto all’esenzione IMU 2026, verifica di rientrare in una delle categorie previste e assicurati che l’immobile abbia le caratteristiche richieste. Ogni categoria segue regole specifiche, spesso dettagliate nei regolamenti comunali.

Non trascurare la presentazione della domanda e la raccolta della documentazione: la mancata osservanza di questi passaggi può comportare il pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni.

La trasparenza e la puntualità nella gestione delle pratiche sono le chiavi per ottenere e mantenere l’esenzione dall’IMU nel 2026.