Affari Leggi →: Buongiorno frasi nuovissime 28 marzo 2026: le ultime uscite Bancomat: ecco il prelievo massimo giornaliero e cosa succede se lo superi

Il prelievo massimo giornaliero con bancomat varia a seconda della banca e del tipo di conto, generalmente compreso tra 250 e 500 euro. Superare questa soglia può comportare commissioni o il blocco della transazione. Questo articolo fornisce dettagli su come funziona il prelievo massimo e le conseguenze in caso di superamento.

Qual è il prelievo massimo giornaliero con bancomat in Italia?

Quando utilizzi il tuo bancomat, ogni banca stabilisce un tetto massimo di prelievo giornaliero. In Italia, questo limite solitamente oscilla tra 250 e 500 euro ogni 24 ore. La cifra si applica sia ai prelievi presso gli sportelli automatici della banca emittente sia, spesso, a quelli di altri istituti.

Questa soglia serve a proteggere il cliente da furti, frodi e utilizzi non autorizzati. Il limite può variare anche in base al tipo di carta (ad esempio, carte giovani, business o premium hanno limiti diversi) e alle policy di sicurezza della banca. Alcuni conti “base” possono prevedere limiti inferiori, mentre conti con servizi avanzati possono autorizzare prelievi superiori.

Come varia il limite di prelievo tra diverse banche?

Non tutte le banche applicano lo stesso limite di prelievo massimo giornaliero con bancomat. Gli istituti tradizionali tendono a posizionarsi su cifre standard, come 250 o 500 euro. Le banche online, invece, possono offrire una gestione più flessibile, permettendo al titolare di modificare autonomamente il limite tramite app o internet banking.

Alcune banche prevedono limiti distinti per prelievi effettuati su ATM della stessa banca e su quelli di altri istituti. Puoi trovare, ad esempio, un limite di 500 euro sui propri sportelli e 250 euro su sportelli di altri gruppi bancari. Se hai bisogno di prelevare somme più alte, in molti casi puoi fare richiesta di aumento temporaneo del limite, seguendo la procedura indicata dalla banca.

Conti standard: 250-500 euro/giorno

Conti premium: fino a 1.000 euro/giorno

Banche online: limiti personalizzabili dall’app

Cosa succede se superi il prelievo massimo giornaliero?

Se tenti un prelievo che supera il limite giornaliero stabilito, la transazione viene immediatamente respinta dal sistema. Lo sportello ATM visualizza un messaggio che informa del superamento del limite. Non viene effettuata alcuna operazione, né addebitata alcuna cifra.

Alcune banche, per motivi di sicurezza, possono attivare una verifica supplementare sull’account se vengono rilevati tentativi ripetuti di superare il limite, fino a bloccare temporaneamente la carta. In questi casi è necessario contattare il servizio clienti per sbloccare l’operatività.

Superare il limite giornaliero non comporta la perdita di denaro né l’addebito automatico di commissioni per il solo tentativo. Tuttavia, in caso di necessità, puoi provare a prelevare nuovamente il giorno seguente, quando il conteggio si azzera.

Quali sono le commissioni applicabili in caso di superamento del limite?

Le commissioni non si applicano direttamente al superamento del prelievo massimo bancomat, ma possono scattare in due casi: se si effettuano più prelievi oltre la soglia gratuita prevista dal contratto o se si usano sportelli di altri istituti. In genere, la commissione per prelievi extra varia dal 2% al 5% dell’importo prelevato, con una quota minima fissa (ad esempio 2 euro per operazione).

Le banche possono addebitare costi aggiuntivi se il prelievo avviene all’estero o presso ATM non convenzionati. Nei regolamenti bancari italiani, i limiti di prelievo vengono fissati in base alle direttive di sicurezza e antiriciclaggio del Testo Unico Bancario. Alcuni istituti prevedono anche l’azzeramento del numero di prelievi gratuiti mensili per i conti base, facendo scattare commissioni già al secondo o terzo prelievo del mese.

Commissione media: 2-5% sul prelievo

Quota minima fissa: 2-3 euro

Costi extra per prelievi all’estero

Come evitare problemi durante il prelievo con bancomat?

Per non incorrere in blocchi o commissioni indesiderate, verifica sempre il tuo limite di prelievo massimo giornaliero tramite l’app della banca o l’area riservata online. Se prevedi di dover prelevare cifre superiori, puoi richiedere un aumento temporaneo del tetto giornaliero in anticipo.

Prelevare importi superiori al tuo limite non è possibile in una singola operazione, ma puoi suddividere la somma su più giorni oppure recarti direttamente allo sportello bancario per importi elevati. Ricorda che, spesso, i prelievi presso la filiale sono soggetti a restrizioni diverse rispetto agli ATM.

Gestisci i tuoi prelievi pianificando le spese e controllando quante operazioni gratuite hai a disposizione nel mese. In caso di carte smarrite o sospette attività, contatta subito la banca per evitare il blocco definitivo della carta.

Controlla il limite giornaliero via app o online Richiedi modifiche al limite prima di spese straordinarie Evita prelievi ripetuti su ATM di altre banche Monitora costantemente le commissioni applicate

Conoscere i limiti prelievo bancomat e le regole che li governano ti permette di gestire meglio il denaro contante, evitando spiacevoli inconvenienti o spese inutili. In caso di dubbi, consulta sempre il foglio informativo della tua banca o chiedi supporto all’assistenza clienti.