Affari Leggi →: Perdita d'acqua dal rubinetto: ecco come ripararla senza idraulico Allerta supermercati: ecco il prodotto ritirato dagli scaffali

Negli ultimi giorni, un noto supermercato italiano ha annunciato il richiamo di un lotto di hummus di ceci marchio “Delizie Mediterranee”, confezionato in vasetti da 150g, per un possibile rischio microbiologico. Il prodotto ritirato dagli scaffali supermercati italiani riguarda il lotto L23156, con data di scadenza 12/07/2024. L’allerta supermercati prodotto ritirato è stata emessa a seguito di controlli interni che hanno evidenziato la presenza del batterio Listeria monocytogenes, potenzialmente pericoloso per la salute.

Qual è il prodotto ritirato dai supermercati e perché?

Il prodotto interessato dal ritiro merce supermercato è l’hummus di ceci “Delizie Mediterranee”, venduto in confezioni da 150g. Secondo la comunicazione diffusa dalla catena e riportata anche dal Ministero della Salute, il motivo principale del richiamo è la possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare infezioni gravi in soggetti fragili e donne in gravidanza.

Finora sono state registrate 6 segnalazioni di reazioni avverse dopo il consumo, ma nessun caso grave. L’azienda ha collaborato prontamente con le autorità sanitarie, attivando il ritiro preventivo dell’intero lotto coinvolto.

Come riconoscere il prodotto ritirato: informazioni su lotti e scadenze

Per identificare il prodotto pericoloso supermercati, controlla l’etichetta del vasetto di hummus. I dati da verificare sono:

Marca: Delizie Mediterranee

Lotto: L23156

Scadenza: 12/07/2024

Confezione: vasetto plastica da 150g

Se noti questa combinazione di dati, evita di consumare il prodotto e segui le istruzioni per il rimborso o la restituzione.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto ritirato

Se hai in casa l’hummus di ceci “Delizie Mediterranee” lotto L23156, non assaggiarlo per nessun motivo. Porta il vasetto presso il punto vendita dove l’hai acquistato: ti verrà offerto un rimborso o la sostituzione, anche senza scontrino.

Il supermercato ha allestito un servizio clienti dedicato per rispondere a domande e segnalazioni. In caso di sintomi come febbre, nausea o dolori muscolari dopo il consumo, contatta subito il medico e segnala l’accaduto alle autorità sanitarie locali.

Le conseguenze per la salute legate al prodotto ritirato

La presenza di Listeria monocytogenes nell’hummus può causare la listeriosi. Si tratta di una malattia infettiva che, nella maggior parte delle persone sane, provoca sintomi lievi come diarrea e febbre. Tuttavia, il rischio aumenta per donne in gravidanza, anziani e persone immunodepresse, che potrebbero manifestare complicanze gravi come meningite o aborto spontaneo.

Nella media nazionale, il rischio di listeriosi da prodotti contaminati si attesta intorno allo 0,04% dei consumatori esposti, ma la tempestività del ritiro riduce notevolmente la casistica.

Come i supermercati gestiscono i ritiri dei prodotti

Il richiamo prodotto alimentare segue procedure rigorose definite dalla normativa europea (Regolamento CE 178/2002) e dalle linee guida del Ministero della Salute. Appena individuato un rischio, il supermercato deve:

Segnalare l’allerta alle autorità competenti e avviare il ritiro immediato dal punto vendita. Comunicare ai clienti tramite cartelli informativi, sito web e canali social. Collaborare con fornitori e produttore per individuare la causa e prevenire ulteriori problemi.

Il controllo costante e la rapidità nelle procedure di ritiro sono strumenti fondamentali per tutelare la sicurezza alimentare pubblica e garantire la trasparenza verso i consumatori.

Conclusione

Se hai acquistato l’hummus di ceci Delizie Mediterranee lotto L23156, controlla la confezione e non consumarlo. Restituisci il prodotto al supermercato per ricevere il rimborso. Segui sempre le comunicazioni ufficiali per restare aggiornato su eventuali casi di prodotto ritirato supermercati e proteggi la tua salute scegliendo con attenzione ciò che porti a tavola.