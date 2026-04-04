Affari Leggi →: Immagini buongiorno e frasi 6 aprile 2026: galleria nuova Bollo auto: ecco chi non deve pagarlo nel 2026, controlla subito

Nel 2026, alcune categorie di automobilisti possono accedere a esenzioni dal bollo auto, risparmiando sulla tassa di possesso del veicolo. Conoscere chi non deve pagare il bollo auto nel 2026 e quali documenti presentare ti permette di evitare sanzioni e approfittare di tutte le agevolazioni disponibili.

Chi sono i soggetti esenti dal bollo auto nel 2026?

Le esenzioni dal bollo auto nel 2026 riguardano principalmente due gruppi: persone con disabilità e proprietari di veicoli ecologici. Se rientri tra le categorie protette dalla legge 104/1992, puoi ottenere l’esenzione totale, a patto di rispettare determinati requisiti di reddito e destinazione d’uso del mezzo.

Per le persone con disabilità, l’esenzione si applica anche ai familiari che hanno fiscalmente a carico il beneficiario, ma solo per un veicolo per nucleo familiare. I limiti di reddito per accedere all’agevolazione sono fissati annualmente: nel 2026 il tetto rimane quello dell’anno precedente, pari a 2840,51 euro per i figli fino a 24 anni e 4000 euro per gli altri casi.

Altre categorie con diritto all’esenzione sono le organizzazioni di volontariato, le Onlus e i veicoli appartenenti alle Forze Armate o agli enti locali, ma solo se utilizzati per servizi pubblici.

Quali tipologie di veicoli non pagano il bollo auto?

Le agevolazioni bollo auto 2026 premiano chi sceglie veicoli ecologici. Se hai un’auto elettrica nuova, l’esenzione dura 5 anni dalla prima immatricolazione. Dopo questo periodo, pagherai solo il 25% della tariffa ordinaria, una riduzione significativa. In alcune regioni, come Lombardia e Piemonte, l’esenzione può essere addirittura permanente per le elettriche.

Auto ibride: molti enti locali prevedono esenzioni parziali o totali per 3 o 5 anni, a seconda della tecnologia e delle emissioni.

Veicoli a metano o GPL: spesso lo sconto è del 75% o del 50% rispetto alla tariffa piena, ma occorre verificare le regole della propria regione.

Veicoli storici: quelli con oltre 30 anni sono esenti in tutta Italia, se non usati per attività professionali; per quelli tra i 20 e i 29 anni, alcune regioni concedono riduzioni previa iscrizione ad appositi registri.

Se stai valutando l’acquisto di un veicolo a basse emissioni, informati sulle normative della tua regione, perché le esenzioni bollo auto 2026 possono variare molto da zona a zona.

Come richiedere l’esenzione dal bollo auto nel 2026?

Per accedere all’esenzione, non basta possedere i requisiti: bisogna presentare domanda all’ente competente (di solito l’ACI o la Regione). La richiesta va inoltrata entro la scadenza del primo pagamento utile dopo l’acquisto del veicolo o dopo il riconoscimento della disabilità.

In genere, le domande di esenzione devono essere presentate annualmente entro la scadenza del bollo auto 2026, che per la maggior parte dei veicoli cade tra aprile e settembre, a seconda della data di immatricolazione e della regione. Se non rispetti i termini, rischi di perdere il diritto all’agevolazione per quell’anno.

Molte regioni offrono la possibilità di invio telematico della domanda, risparmiando tempo e riducendo gli errori. Controlla sempre le indicazioni specifiche della tua regione, perché le procedure possono cambiare.

Quali sono i documenti necessari per l’esenzione dal bollo auto?

Per ottenere l’esenzione, dovrai allegare documenti diversi in base alla tua situazione. Per le persone con disabilità, servono:

certificato di invalidità o handicap grave (ai sensi della legge 104/1992);

documento di identità del beneficiario e, se diverso, del familiare proprietario del veicolo;

documentazione che attesti il reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno precedente;

libretto di circolazione del veicolo;

eventuali certificati che attestino l’adattamento del mezzo alle esigenze della persona con disabilità.

Per i veicoli ecologici, invece, è sufficiente la copia del libretto di circolazione da cui risulti la tipologia di alimentazione (elettrica, ibrida, metano o GPL) e la data di immatricolazione. Alcune regioni possono richiedere moduli aggiuntivi scaricabili dal sito della Regione o dell’ACI.

Se hai un veicolo storico, allega la certificazione di iscrizione a uno dei registri riconosciuti (ASI, FMI, ecc.) e la copia del libretto.

Ricorda: la presentazione di documenti incompleti o errati può causare il rigetto della domanda o l’applicazione di sanzioni. Verifica sempre la lista aggiornata dei documenti richiesti presso l’ente competente.

Scadenze bollo auto 2026 e consigli pratici

Le scadenze bollo auto 2026 sono legate alla data di immatricolazione del tuo veicolo. In genere, il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’ultima tassa. Se ad esempio il tuo bollo scade a maggio, hai tempo fino al 30 giugno per pagare o presentare domanda di esenzione.

Per non perdere il diritto all’esenzione o incorrere in more, segnati le scadenze sul calendario e attiva un promemoria digitale. Sui siti di ACI e Regioni trovi servizi per calcolare la scadenza esatta inserendo la targa del veicolo.

Se ricevi il beneficio per la prima volta, conserva tutta la documentazione almeno per 5 anni: potresti doverla esibire in caso di controlli.

Conclusione: chi non deve pagare bollo auto 2026

Scegliere o possedere un veicolo che rientra nelle categorie esenti consente di risparmiare cifre importanti ogni anno. Nel 2026, chi non deve pagare il bollo auto è chi guida veicoli elettrici, alcune auto ibride, mezzi storici e persone con disabilità che rispettano i requisiti previsti.

Controlla sempre le regole aggiornate della tua regione e prepara con cura la documentazione: potrai goderti i vantaggi delle esenzioni bollo auto 2026 senza pensieri.