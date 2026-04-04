Affari Leggi →: Immagini buongiorno e frasi 6 aprile 2026: galleria nuova Tredicesima pensionati 2026: ecco quando arriva e quanto vale

Nel 2026, la tredicesima per i pensionati avrà un valore specifico e arriverà in una data precisa. Se ti stai chiedendo quando riceverai l’accredito o quale sarà l’importo che ti spetta, qui trovi tutte le risposte aggiornate. Ogni dettaglio su tempi, calcolo e novità rispetto agli anni scorsi.

Quando sarà accreditata la tredicesima per i pensionati nel 2026?

Per il 2026, la tredicesima mensilità per i pensionati verrà pagata lunedì 30 novembre. Questo anticipo rispetto al mese di dicembre avviene per agevolare chi riceve la pensione tramite accredito bancario e consentire una migliore gestione delle spese natalizie.

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, l’erogazione avverrà secondo il consueto calendario scaglionato, generalmente tra il 30 novembre e il 5 dicembre, in base alle iniziali del cognome.

Qual è l’importo della tredicesima per i pensionati nel 2026?

L’importo della tredicesima per i pensionati nel 2026 varia in base al tipo di pensione, all’anzianità contributiva e all’importo lordo mensile. In media, la cifra si aggira attorno ai 1.200 euro lordi, ma il valore può oscillare tra circa 500 euro e oltre 2.000 euro, a seconda della pensione percepita.

Per le pensioni integrate al minimo, la tredicesima corrisponde generalmente a una mensilità aggiuntiva della somma base. I titolari di pensioni superiori vedranno la tredicesima calcolata proporzionalmente al valore della propria pensione mensile effettiva.

Come calcolare la tredicesima per i pensionati nel 2026?

Il calcolo della tredicesima per i pensionati 2026 si basa sull’importo della pensione lorda mensile moltiplicato per i mesi effettivamente goduti nel corso dell’anno. Solitamente, chi percepisce la pensione da almeno dodici mesi riceve una tredicesima pari alla pensione mensile lorda.

Chi ha iniziato a percepire la pensione durante l’anno avrà diritto a 1/12 della tredicesima per ogni mese di pensionamento.

Eventuali trattenute IRPEF e addizionali vengono applicate anche sulla tredicesima.

Non tutte le componenti accessorie della pensione concorrono al calcolo: assegni familiari, maggiorazioni sociali e trattamenti di famiglia non vengono conteggiati.

Per esempio: se la tua pensione mensile lorda è di 1.100 euro e hai percepito la prestazione per tutto il 2026, la tredicesima sarà di circa 1.100 euro lordi, da cui detrarre le imposte.

Quali pensionati hanno diritto alla tredicesima nel 2026?

La tredicesima pensionati 2026 spetta a chi percepisce una pensione diretta o indiretta gestita dall’INPS o da altri enti previdenziali obbligatori. Rientrano tra i beneficiari:

Pensionati di vecchiaia o anticipata

Pensionati di invalidità

Titolari di pensione ai superstiti (reversibilità)

Chi riceve pensioni sociali o assegni sociali (in misura ridotta e secondo specifiche condizioni)

Non hanno diritto alla tredicesima coloro che percepiscono prestazioni di invalidità civile, assegni di accompagnamento o altre indennità assistenziali non previdenziali.

Cosa cambia nel pagamento della tredicesima pensionati 2026 rispetto agli anni precedenti?

La novità più rilevante riguarda la data di accredito: lunedì 30 novembre 2026, anticipando così il pagamento rispetto al mese di dicembre. Questa scelta è stata confermata per favorire la pianificazione delle spese durante il periodo natalizio.

L’importo medio della tredicesima non subisce modifiche sostanziali rispetto al 2025, ma risente delle eventuali rivalutazioni delle pensioni applicate all’inizio dell’anno. Per chi ha iniziato a percepire la pensione nel 2026, la cifra sarà calcolata in base ai mesi di effettiva percezione.

Riferimenti normativi: la tredicesima mensilità per i pensionati è regolata dall’articolo 1, comma 302, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni. Le modalità di calcolo e accredito sono definite annualmente dalle circolari INPS.

Attenzione alle trattenute: sulla tredicesima vengono applicate le stesse aliquote IRPEF della pensione mensile, mentre le addizionali regionali e comunali vengono applicate solo sulla pensione ordinaria, non sulla tredicesima.

In sintesi, la tredicesima pensionati 2026 offre un supporto economico importante, accreditato con anticipo rispetto al passato. Consulta il cedolino del tuo ente previdenziale per verificare l’importo preciso spettante.