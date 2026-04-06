Affari Leggi →: Mai usare la candeggina su queste superfici: ecco cosa può accadere Assegno di accompagnamento 2026: ecco il nuovo importo e chi può richiederlo

L’assegno di accompagnamento 2026 rappresenta un aiuto economico importante per chi vive una condizione di disabilità grave e necessita di assistenza continua. Il nuovo importo previsto per il prossimo anno è stato aggiornato per adeguarsi sia al costo della vita sia alle necessità crescenti delle famiglie. Se ti stai chiedendo quanto spetta, chi può presentare domanda e quali sono i tempi e le modalità, qui trovi tutte le risposte aggiornate.

Qual è il nuovo importo dell’assegno di accompagnamento per il 2026?

L’importo assegno di accompagnamento 2026 subirà un adeguamento rispetto agli anni precedenti, in linea con l’aumento dell’indice ISTAT. La cifra prevista, secondo le ultime comunicazioni ufficiali, è di €538,00 mensili per dodici mensilità. Questo importo non è soggetto a trattenute IRPEF e viene erogato integralmente, senza limiti di reddito.

Ricevi l’importo in modo diretto, tramite accredito bancario o postale, a seconda dell’opzione scelta in fase di domanda. L’erogazione è prevista per tutto il periodo in cui permangono i requisiti di disabilità e necessità di assistenza. In caso di variazioni dello stato di salute, è necessario comunicarle tempestivamente agli enti preposti.

Chi può richiedere l’assegno di accompagnamento nel 2026?

La prestazione è rivolta a chi vive una situazione di disabilità grave, certificata dagli organi competenti. In particolare, puoi presentare domanda se sei riconosciuto invalido civile al 100% e non sei in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come vestirsi, muoversi, mangiare o curare l’igiene personale.

Non è necessario aver raggiunto una determinata età: possono accedere sia minori che adulti, purché sussistano le condizioni richieste. La presenza di altre forme di sostegno o indennità non preclude l’accesso all’assegno di accompagnamento, ma occorre verificare eventuali incompatibilità specifiche.

Quali sono i requisiti per ottenere l’assegno di accompagnamento?

I requisiti per assegno di accompagnamento 2026 sono precisi e devono essere rispettati al momento della domanda. Sono previsti:

Certificazione di invalidità civile totale (100%) rilasciata dalla Commissione Medica INPS.

rilasciata dalla Commissione Medica INPS. Impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.

Residenza stabile e abituale in Italia.

Non essere ricoverato in strutture pubbliche con assistenza a carico totale dello Stato o di altri enti pubblici.

La percentuale di invalidità deve essere totale: non sono ammesse percentuali inferiori. Inoltre, la necessità di assistenza deve risultare da documentazione medica aggiornata. In caso di ricovero temporaneo, viene comunque corrisposta l’indennità, mentre se il ricovero è permanente e gratuito, il diritto decade fino al ritorno a domicilio.

Come si può richiedere l’assegno di accompagnamento per il 2026?

Per avviare la procedura, occorre seguire alcune tappe precise. La modalità di richiesta assegno di accompagnamento parte sempre dalla domanda di accertamento sanitario tramite il medico curante, che trasmette il certificato introduttivo all’INPS. Con il numero di protocollo ricevuto, compili la domanda online sul portale INPS, autenticandoti con credenziali SPID, CIE o CNS.

Rivolgiti al tuo medico di base per il certificato medico introduttivo. Accedi al sito INPS e compila la domanda con i tuoi dati e quelli del certificato. Attendi la convocazione della Commissione Medica per la visita di accertamento. Dopo la valutazione, ricevi il verbale con il riconoscimento dell’invalidità e della necessità di accompagnamento.

La procedura può essere seguita anche tramite patronati o associazioni di categoria, che offrono assistenza gratuita nell’invio della domanda e nella raccolta dei documenti.

Dove trovare ulteriori informazioni e supporto per la richiesta?

Se hai dubbi sulla tua situazione o vuoi essere certo di compilare correttamente la domanda, puoi rivolgerti a:

Sportelli INPS presenti sul territorio, previo appuntamento.

Patronato di fiducia, che ti aiuta nella stesura della pratica e nel monitoraggio dello stato di avanzamento.

Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, che offrono consulenze personalizzate.

Per ogni dubbio puoi consultare anche la sezione dedicata del portale INPS, dove sono presenti FAQ aggiornate e tutorial passo-passo. In caso di rigetto della domanda, hai diritto a presentare ricorso entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Preparare tutta la documentazione in modo accurato e aggiornato accelera i tempi di risposta e riduce il rischio di errori o richieste di integrazione. Segui ogni fase con attenzione e, se necessario, fatti accompagnare da un familiare o un referente esperto.

L’assegno di accompagnamento 2026 continua a rappresentare una risorsa fondamentale per chi affronta disabilità gravi e ha bisogno di un sostegno economico costante. Informarsi con anticipo e agire con precisione ti permette di accedere più velocemente al beneficio.