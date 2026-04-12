Affari Leggi →: Frasi buongiorno religiose 12 aprile 2026: benedizioni Assegno unico 2026: ecco quanto spetta con il nuovo ISEE

L’assegno unico per il 2026 introduce novità rilevanti nel calcolo degli importi, grazie a nuove soglie ISEE e aggiornamenti sugli scaglioni. Se hai figli a carico e guardi con attenzione alle novità sui sostegni familiari, qui scopri subito quanto potresti ricevere e quali sono le condizioni da soddisfare per ottenere il beneficio.

Qual è l’importo dell’assegno unico 2026 in base al nuovo ISEE?

L’importo assegno unico 2026 cambia in base al valore ISEE del nucleo familiare. Per il nuovo anno, la quota massima mensile sale a 200 euro per ciascun figlio minorenne, con un lieve aumento rispetto al 2025 (circa il 3% in più). L’importo minimo, invece, si attesta intorno agli 57 euro mensili per figlio, riservato ai nuclei con ISEE oltre la soglia massima prevista.

La soglia ISEE per ottenere l’importo pieno si ferma a 17.000 euro: sotto questo valore, puoi ricevere la somma massima per ciascun figlio. Oltre i 43.000 euro di ISEE, invece, si accede solo alla quota minima.

Importo massimo mensile: 200 euro per figlio minorenne

200 euro per figlio minorenne Importo minimo mensile: 57 euro per figlio minorenne

Soglia ISEE per importo massimo: fino a 17.000 euro

Soglia ISEE per importo minimo: oltre 43.000 euro

Chi può richiedere l’assegno unico 2026 e quali sono i requisiti?

Possono richiedere l’assegno unico 2026 tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni che risiedono in Italia. Il beneficio spetta sia ai cittadini italiani, sia agli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo. La presenza di uno o più figli minorenni, oppure figli maggiorenni (fino a 21 anni) che studiano o svolgono tirocini, è condizione essenziale.

Tra i requisiti assegno unico 2026, questi sono i principali:

Residenza in Italia o domicilio fiscale nello Stato

Figli a carico fino a 21 anni (senza limiti di età per figli disabili)

ISEE valido aggiornato al 2026, anche con DSU precompilata

Regolarità del soggiorno (per cittadini stranieri)

Il beneficio viene riconosciuto anche in caso di genitori separati, divorziati o non conviventi, purché il figlio sia fiscalmente a carico di almeno uno dei due.

Come si calcola l’assegno unico 2026 con il nuovo ISEE?

Il calcolo assegno unico 2026 si basa su una scala progressiva, dove l’importo decresce man mano che il valore ISEE cresce. Per ottenere la cifra esatta, si parte dal valore massimo (200 euro) e si riduce gradualmente oltre i 17.000 euro di ISEE. Ogni incremento di circa 1.000 euro sull’ISEE comporta una lieve diminuzione dell’importo mensile.

Se hai un ISEE di 20.000 euro, ad esempio, ricevi circa 180 euro al mese per figlio. Con un ISEE di 30.000 euro, l’importo scende a 120 euro. Per famiglie con più figli, sono previsti maggiorazioni del 15% dal terzo figlio in poi e ulteriori aumenti in caso di figli disabili, madri under 21 o nuclei numerosi.

Calcola l’ISEE 2026 tramite DSU aggiornata Verifica in quale fascia rientri (sotto 17.000 euro, tra 17.000 e 43.000 euro, sopra 43.000 euro) Applica la tabella nazionale per individuare l’importo base Aggiungi eventuali maggiorazioni (dal terzo figlio, figli disabili, madri giovani)

Le maggiorazioni possono far crescere l’importo assegno unico 2026 fino a 260 euro mensili per figlio in casi particolari.

Quali cambiamenti rispetto all’assegno unico del 2025?

Rispetto all’anno precedente, il nuovo assegno unico 2026 prevede un aumento medio del 3% sugli importi base, allineato all’inflazione. Si abbassa leggermente la soglia ISEE per l’importo massimo (da 18.000 a 17.000 euro), e viene introdotto un sistema di calcolo più progressivo per evitare brusche riduzioni alle soglie intermedie.

Cambia anche la modalità di aggiornamento ISEE: ora puoi presentare la DSU anche in modalità precompilata tramite canali digitali, velocizzando l’accesso al beneficio. Le maggiorazioni per figli disabili e famiglie numerose sono state rafforzate rispetto al 2025, permettendo un sostegno più mirato ai nuclei più fragili.

Se sei già beneficiario, non dovrai presentare una nuova domanda: sarà sufficiente aggiornare l’ISEE per continuare a ricevere l’importo spettante. Se invece è la prima volta, puoi inoltrare la richiesta online oppure tramite patronato.

Beneficiari assegno unico 2026: a chi conviene davvero?

Il nuovo assegno unico 2026 premia le famiglie con ISEE medio-basso, i nuclei numerosi e chi ha figli disabili a carico. Se rientri sotto la soglia di 17.000 euro, puoi ottenere il massimo beneficio previsto. Con più figli o situazioni di fragilità, le maggiorazioni rendono il sostegno ancora più consistente.

Per chi ha ISEE superiore a 43.000 euro, l’importo resta simbolico, ma rimane un aiuto fisso garantito. Calcolare in anticipo il proprio ISEE e conoscere le nuove soglie ti permette di pianificare meglio le spese familiari e sfruttare al massimo il beneficio.

Conclusioni

L’assegno unico 2026 innova su importi, requisiti e calcolo, puntando a un sostegno più equo e aggiornato alle esigenze delle famiglie. Tieni d’occhio il valore ISEE e le maggiorazioni: possono fare la differenza nella somma che riceverai ogni mese. Se hai diritto all’assegno, preparati a presentare la documentazione aggiornata e controlla periodicamente le soglie per non perdere nessuna opportunità.