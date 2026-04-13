Affari Leggi →: Frasi di buongiorno 13 aprile 2026: le più ricercate del web Pensione di invalidità civile 2026: ecco il nuovo importo aggiornato

In base alle ultime disposizioni, la pensione di invalidità civile per il 2026 ha un nuovo importo che varia in base al grado di invalidità riconosciuto. Questo articolo offre una panoramica completa sui cambiamenti e sui requisiti necessari per accedere a questo sostegno economico.

Qual è il nuovo importo della pensione di invalidità civile per il 2026?

Per il 2026, l’importo della pensione di invalidità civile è stato aggiornato per adeguarsi all’inflazione e alle nuove tabelle ISTAT. L’assegno mensile per gli invalidi civili parziali (con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%) è fissato a 334,80 euro al mese per 13 mensilità. Se invece l’invalidità riconosciuta è totale (100%), il valore sale a 334,80 euro mensili, ma con la possibilità di beneficiare dell’aumento sociale fino a 732,80 euro, in presenza di particolari condizioni reddituali.

Per chi ha diritto all’indennità di accompagnamento, l’importo è invece di 570,20 euro mensili. Questi valori sono indicativi e possono subire ulteriori adeguamenti in base alle decisioni del Governo entro la fine del 2025.

Chi ha diritto alla pensione di invalidità civile nel 2026?

La pensione di invalidità civile 2026 spetta ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa. Per ottenere il sussidio, occorre che la Commissione Medica riconosca una percentuale di invalidità almeno pari al 74%. Per i minori e per gli over 67, il parametro di riferimento è la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.

La pensione viene concessa anche a chi ha cittadinanza europea e residenza stabile in Italia, purché sia in regola con il permesso di soggiorno e rispetti i limiti reddituali previsti annualmente.

Come richiedere la pensione di invalidità civile nel 2026?

Per richiedere la pensione di invalidità civile 2026, il primo passo è la presentazione del certificato medico introduttivo, compilato dal tuo medico di base e inviato telematicamente all’INPS. Successivamente, devi inoltrare domanda online tramite il portale INPS, utilizzando le tue credenziali SPID, CNS o CIE. In alternativa, puoi rivolgerti a patronati o CAF abilitati, che ti guideranno nella procedura.

Dopo la presentazione della domanda, verrai convocato a visita presso la Commissione Medica ASL, che valuterà il grado di invalidità e formulerà il verbale. In caso di esito positivo e rispetto dei requisiti reddituali, l’INPS erogherà la pensione mensile a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Quali sono i requisiti necessari per la pensione di invalidità civile 2026?

Età: tra 18 e 67 anni per la pensione di invalidità ordinaria. Per minori e over 67, si accede ad altre forme di sostegno.

tra 18 e 67 anni per la pensione di invalidità ordinaria. Per minori e over 67, si accede ad altre forme di sostegno. Residenza: stabile e continuativa in Italia.

stabile e continuativa in Italia. Percentuale di invalidità riconosciuta almeno al 74% per l’assegno mensile; 100% per la pensione totale.

Limiti reddituali: per il 2026, il limite di reddito personale annuo non deve superare 5.725,46 euro per la pensione parziale e 17.920,00 euro per l’assegno totale con maggiorazione sociale. I limiti vengono rivalutati ogni anno.

per il 2026, il limite di reddito personale annuo non deve superare 5.725,46 euro per la pensione parziale e 17.920,00 euro per l’assegno totale con maggiorazione sociale. I limiti vengono rivalutati ogni anno. Non svolgere attività lavorativa che produca un reddito superiore al limite fissato dalla normativa.

I requisiti devono essere posseduti sia al momento della domanda sia per tutta la durata della prestazione.

Aggiornamenti normativi sulle pensioni di invalidità civile nel 2026

Per il 2026 sono stati recepiti gli ultimi aggiornamenti normativi, derivanti sia dalla legge di Bilancio sia dal Decreto Ministeriale annuale che ridefinisce importi e requisiti reddituali. Una delle novità riguarda l’automatizzazione dei controlli reddituali tramite banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, con maggiore rapidità nell’erogazione e meno rischi di sospensione ingiustificata.

Inoltre, la Commissione Medica potrà effettuare alcune verifiche in modalità telematica, riducendo i tempi d’attesa per l’accertamento dell’invalidità. Restano invariati i riferimenti normativi principali: la Legge 118/1971 e la Legge 509/1988, integrate dai decreti annuali per la rivalutazione economica degli importi.

Se hai dubbi o hai bisogno di assistenza per la domanda, puoi sempre rivolgerti ai patronati o consultare il sito INPS, dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti pensione invalidità 2026 e le guide dettagliate su come presentare la richiesta.