Smartphone pieghevole di Tecno: considerazioni e prezzo

Il mercato degli smartphone sta subendo una significativa trasformazione, con l’avvento dei dispositivi pieghevoli che stanno conquistando sempre più spazio. Secondo le stime, entro il 2027, questi dispositivi rappresenteranno il 5% del mercato. Attualmente, il leader in questo settore è Samsung, seguita da una concorrente sempre più agguerrita, Huawei.

In mezzo a questa crescente competizione, c’è un marchio che potrebbe non essere molto noto al grande pubblico, ma che ha recentemente attirato la nostra attenzione con diversi smartphone testati. Stiamo parlando di Tecno, un brand emergente che ha presentato due dispositivi pieghevoli: il Phantom V2 Fold e il Tecno Phantom V Fold. Entrambi questi modelli hanno suscitato interesse per le loro soluzioni innovative.

Il Tecno Phantom V Fold è stato annunciato al Mobile World Congress nel 2023 e sembra che l’azienda stia lavorando al suo successore, il Phantom V2 Fold, che sarà presentato in anteprima mondiale al MWC nel 2024. Secondo le informazioni trapelate, il nuovo smartphone avrà un processore MediaTek Dimensity 9000+, simile a quello del suo predecessore.

Lo schermo del Phantom V2 Fold sarà composto da un pannello AMOLED esterno circolare da 1,32 pollici, con risoluzione di 360×360 pixel e una densità di 352ppi. Inoltre, avrà uno schermo interno LTPO AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione di 1080×2640 pixel, un rapporto di aspetto di 22:9, un refresh rate di 120Hz e una luminosità di 1.000nit. Sarà inoltre dotato di HDR10 e avrà una sensibilità al tocco di 360Hz.

Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo avrà 8GB di RAM LPDDR4X, espandibili virtualmente fino a 16GB, e uno spazio di archiviazione interno da 256GB USF 3.1. Per quanto riguarda le fotocamere, avrà una fotocamera anteriore da 32MP e due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64MP RGBW Ultra Sensitive Sensor e un sensore ultra grandangolare da 13MP con un angolo di visione di 120 gradi.

È interessante notare che Tecno ha deciso di mantenere lo stesso processore dello scorso anno, il che potrebbe significare che il prezzo del nuovo modello non sarà molto diverso da quello del suo predecessore, che era di circa 1.000 euro. Tuttavia, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul dispositivo.

È importante sottolineare che Tecno non vende ufficialmente i suoi dispositivi in Italia, ma solo in altri continenti come Sud America, Africa e Asia. Tuttavia, sembra che il Tecno Phantom V Flip, un altro smartphone pieghevole della gamma, sarà disponibile anche in Europa, anche se non si sa ancora in quali paesi esattamente. Il prezzo stimato per questo dispositivo dovrebbe essere di circa 700 euro.

In conclusione, Tecno è un marchio emergente nel mercato degli smartphone pieghevoli. I suoi dispositivi offrono soluzioni innovative e prestazioni di alto livello a un prezzo competitivo. Nonostante non sia ancora presente ufficialmente in Italia, sembra che il marchio stia cercando di espandersi anche in Europa. Sarà interessante vedere come il Phantom V2 Fold si piazzerà sul mercato e se riuscirà a competere con i giganti del settore come Samsung e Huawei.

