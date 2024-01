Whatsapp, le novità del 2024: ecco cosa cambierà

WhatsApp ha annunciato che nel 2024 introdurrà delle nuove funzionalità per i suoi canali. Questa novità rappresenta un vero e proprio strumento di trasmissione e pubblicità per marchi, personaggi pubblici e interessi vari. L’introduzione dei canali ha cambiato il modo in cui gli utenti utilizzano la piattaforma, che fino ad ora era principalmente utilizzata per inviare messaggi e effettuare chiamate.

Oltre alla possibilità di inviare e ricevere messaggi, gli utenti possono ora utilizzare i canali per ricevere notizie e informazioni sugli argomenti di loro interesse. Gli sviluppatori hanno continuato a lavorare per migliorare la piattaforma e hanno introdotto nuove funzionalità.

Le novità per il 2024 includono quattro nuove funzionalità per i canali. La prima è quella dei sondaggi, che permette agli amministratori di chiedere agli utenti di esprimere la loro opinione in modo anonimo. La seconda novità riguarda i messaggi audio, che saranno disponibili anche per gli amministratori dei canali. Questo permetterà loro di comunicare in modo diverso rispetto ai tradizionali messaggi testuali.

Un’altra nuova funzionalità riguarda gli aggiornamenti di stato. Gli utenti potranno condividere sul proprio stato di WhatsApp le informazioni pubblicate sui canali, simile alle storie di Instagram. Questa funzione aumenterà la visibilità dei contenuti pubblicati sui canali.

La quarta novità riguarda il numero di amministratori dei canali. Ogni canale potrà avere fino a 16 amministratori, il che permetterà una migliore gestione delle organizzazioni e delle aziende con un numero elevato di utenti.

Un’altra novità che potrebbe tornare utile a tutti è la possibilità per gli amministratori di utilizzare un messaggio come Stato del canale. Questo permetterà loro di comunicare in modo più diretto con gli utenti.

Le nuove funzionalità sono già in fase di rilascio nei paesi in cui i canali sono disponibili e saranno presto utilizzabili da tutti gli utenti. Tuttavia, solo gli amministratori dei canali potranno utilizzarle. È probabile che in futuro anche gli utenti semplici possano beneficiare di queste nuove funzioni.

In conclusione, WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità per i suoi canali nel 2024. Queste novità forniranno agli utenti maggiori possibilità di interazione e permetteranno agli amministratori di gestire meglio i propri canali. Le nuove funzioni includono sondaggi, messaggi audio, aggiornamenti di stato e un aumento del numero di amministratori dei canali. Queste novità sono già in fase di rilascio e saranno presto disponibili per tutti gli utenti.

