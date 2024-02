Antico francobollo di Parma, se lo trovi oggi, sei ricco – VALORE UFFICIALE – Il Dunque

Il francobollo è una forma di valuta emessa dai paesi attraverso il servizio postale nazionale e, nonostante il suo scarso valore economico, è diventato un oggetto molto ricercato dai collezionisti. In Italia, anche prima dell’unificazione del paese, sono state emesse diverse tipologie di francobolli, come questo antico francobollo di Parma, appartenente agli stati parmensi. Questa emissione è particolarmente rara a causa della sua difficile reperibilità e del contesto storico in cui è stata emessa.

Il Ducato di Parma è stato una delle realtà locali antiche che sono state successivamente incorporate nel Regno d’Italia durante il Risorgimento. Le emissioni filateliche dei Ducato di Parma risalgono all’anno 1852, poco dopo l’invenzione del francobollo. Queste emissioni sono state utilizzate per la corrispondenza e i giornali e fanno parte del contesto preunitario dell’Italia.

La prima serie di francobolli del Ducato di Parma risale al 1852 e presenta diverse emissioni di colore e valore, tra cui spicca il giglio borbonico. Tra le emissioni più rare c’è quella da 25 centesimi, caratterizzata dalla colorazione nera su violetto e dalla dicitura STATI PARM in alto e CENTS 25 in basso. Trovare un esemplare di questa emissione in buone condizioni può valere tra i 100 e i 300 euro, ma trovare un esemplare nuovo e integro è quasi impossibile.

Un singolo francobollo come quello descritto può valere oltre 20.000 euro se presenta le condizioni di conservazione ottimali. Queste emissioni sono state sostituite da altre emesse dal Ducato di Parma e successivamente dalle emissioni italiane a partire dal 1860. La rarità di queste emissioni le rende molto ricercate dai collezionisti, e trovare un esemplare in condizioni perfette può essere un vero tesoro.

In conclusione, l’antico francobollo di Parma è un pezzo molto ricercato dai collezionisti, non solo per il suo valore economico, ma anche per il suo valore storico e collezionistico. Trovare un esemplare in ottime condizioni può essere un vero colpo di fortuna e un investimento prezioso per gli amanti della filatelia.

