Nel Forno di Casa Tua: club sandwich

La ricetta inizia con la preparazione dell’impasto per il pane, che viene realizzato unendo farina 0, lievito di birra fresco, latte, zucchero, sale e burro morbido. Dopo aver lavorato gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio, si lascia lievitare per circa 40 minuti al caldo. Successivamente, si trasferisce l’impasto su un tavolo, lo si allarga e si ripiega su se stesso per dar forma a un filone da inserire in uno stampo da pane in cassetta. Dopo aver lasciato lievitare nuovamente fino a riempire il bordo dello stampo, si cuoce in forno caldo a 200° per circa 30-40 minuti.

Nel frattempo, si prepara il ripieno per i panini, disponendo pomodori a fettine e pancetta affettata su due teglie e lasciandoli seccare in forno caldo. Una volta pronti, si affetta il pane e si tosta su una griglia con una noce di burro. Si prepara poi il panino spalmato con maionese, prosciutto cotto o pollo, fette di pomodoro, insalata, maionese, uova al tegamino, pancetta seccata, altro strato di insalata e maionese. Si chiude il panino con un’altra fetta di pane, si fissano gli ingredienti con stecchini e si taglia in 4 triangoli.

Questa ricetta permette di realizzare dei gustosi panini farciti con ingredienti freschi e saporiti, ideali per una pausa pranzo o una merenda golosa. Il pane fatto in casa aggiunge un tocco di genuinità e croccantezza al panino, mentre il ripieno ricco e variegato soddisferà il palato di chiunque lo assaggi.

La preparazione dell’impasto per il pane richiede attenzione e pazienza, ma il risultato finale vale sicuramente l’impegno. Lasciare lievitare l’impasto al caldo è fondamentale per garantire una consistenza morbida e soffice al pane, mentre la cottura in forno conferirà una doratura uniforme e una crosta croccante.

La scelta degli ingredienti per il ripieno dei panini è importante per ottenere un equilibrio di sapori e consistenze. I pomodori appassiti in forno aggiungono un tocco di dolcezza, la pancetta croccante dona un sapore deciso, mentre le foglie di insalata fresca apportano una nota di freschezza al piatto. La maionese, oltre a legare gli ingredienti, conferisce una cremosità che rende il panino ancora più invitante.

La presentazione del panino a triangolo, fissato con stecchini ai 4 lati, lo rende non solo gustoso ma anche esteticamente accattivante. Tagliare il panino in 4 parti permette di gustarlo in porzioni più piccole e pratiche da consumare, ideali per un pranzo al sacco o una merenda in ufficio.

In conclusione, questa ricetta per panini farciti con pane fatto in casa è perfetta per chi ama preparare piatti genuini e gustosi. Con ingredienti semplici e genuini, è possibile realizzare un pasto completo e soddisfacente che conquisterà il palato di grandi e piccini. Provare a preparare questi deliziosi panini sarà un’esperienza culinaria appagante e sicuramente apprezzata da chiunque li assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

