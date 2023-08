Caino: dopo lo schianto mortale è stato arrestato l’uomo alla guida del furgone

Era di ieri la notizia che abbiamo riportato di uno schianto mortale a Caino tra un furgone ed una motocicletta che aveva portato alla morte l’uomo in sella a quest’ultima. Dopo le indagini è scattato l’arresto per il conducente del furgone.

Caino: ecco il motivo dell’arresto

È stato arrestato e portato in carcere perché risultato positivo agli stupefacenti il 48enne che ieri pomeriggio era al volante di un furgone, un Fiat Fiorino, che a Caino si è scontrato frontalmente contro la moto.

Il conducente è risultato positivo a metadone, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto.

La ricostruzione dello schianto

Lo schianto è avvenuto ieri, intorno alle 17. Secondo la ricostruzione l’uomo alla guida del Fiorino che era diretto verso il centro della città, in una curva ha invaso la corsia opposta, quella da cui sopraggiungeva la motocicletta e anche se entrambi hanno cercato con una manovra di evitarsi l’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

L’uomo in sella alla moto era Marco Pancaldi, che ha centrato il lato anteriore sinistro del Fiorino per poi sfondare con il corpo il cristallo dell’autoveicolo.

Sbalzato in aria è poi crollato sulla strada ed alcuni presenti in zona hanno cercato di soccorrerlo fino all’arrivo dell’ambulanza, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 le condizioni di Pancaldi erano davvero critiche ed infatti a nulla sono serviti i soccorsi, l’uomo è morto sul ciglio della strada. La vittima aveva 30 anni.

Le indagini

Dopo lo schianto sono subito partite le indagini delle forze dell’ordine per capire le cause dell’incidente, quando poi hanno appurato che il conducente del Fiorino era alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, non hanno perso tempo ad arrestarlo e adesso dovrà rispondere di omicidio stradale e di uso di stupefacenti.

Si aspetta solo la convalida dell’arresto che non tarderà ad arrivare.