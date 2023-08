Brescia: auto non si ferma all’alt della Polizia, rocambolesco inseguimento

In pieno centro a Brescia c’è stato un rocambolesco inseguimento della Polizia ad una Mercedes, che prima non si è fermata all’alt e poi si è data alla fuga. Arrestato uno dei passeggeri, mentre l’autista è riuscito a fuggire.

Brescia: rocambolesco inseguimento

Rocambolesco inseguimento in centro storico a Brescia attorno alle 13.30. Una pattuglia della Polizia di Stato si è messa sulle tracce di una Mercedes con a bordo cinque persone. Il conducente della vettura non si è fermato all’alt e, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha azzardato una manovra che gli è costata cara.

Ha infatti imboccato corso Cavour contromano e nel tentativo di evitare un frontale con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta è andato a sbattere contro una Tesla in sosta.

A quel punto, dopo lo schianto, nemmeno è terminata la fuga tentata dal conducente e da un passeggero, che sono scappati a piedi.

La Polizia è riuscita a bloccare il passeggero dopo poco metri, mentre colui che guidava la Mercedes ha fatto perdere le sue tracce scappando lungo via Moretto.

Nell’auto erano presenti anche due donne ed una neonata, che dopo l’impatto con la Tesla parcheggiata sono state soccorse dai sanitari giunti sul posto e fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi.

Ancora non sono chiari i motivi della fuga, ma sicuramente le forze dell’ordine avranno dei chiarimenti dall’uomo arrestato e sono sulle tracce del fuggitivo, che non ha pensato minimamente alle conseguenze del suo folle gesto che poteva tramutarsi in tragedia, sia perchè in auto con lui c’erano altre persone tra cui la neonata, sia perchè la sua folle corsa contromano poteva terminare in uno spaventoso frontale.

Non sono state ancora rese note le generalità delle persone a bordo dell’auto, quindi non si sa se siano del posto, ma molto probabilmente si presume siano di origine straniera.