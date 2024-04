CAP Aversa: ecco il codice di avviamento postale di Aversa – Il Dunque

Aversa è una città situata nella provincia di Caserta, in Campania, con una popolazione di oltre 50.000 abitanti. Essa rappresenta un importante polo commerciale e industriale della regione, trovandosi a pochi chilometri da Napoli. Per chiunque desideri inviare della corrispondenza a Aversa, è essenziale conoscere il codice di avviamento postale che identifica in modo univoco l’area di destinazione. In questo articolo, si parlerà del CAP di Aversa e di come utilizzarlo correttamente per spedire lettere e pacchi nella città campana.

Il codice di avviamento postale di Aversa è 81031, composto da cinque cifre che garantiscono una rapida e corretta consegna della corrispondenza. Includere correttamente il CAP sulla busta è fondamentale per agevolare il lavoro dei corrieri e prevenire eventuali errori di smistamento. Ogni località ha il proprio codice di avviamento postale, pertanto è importante indicarlo insieme all’indirizzo completo del destinatario per evitare ritardi nella consegna.

Per trovare il CAP di Aversa, è possibile consultare siti internet specializzati che forniscono informazioni dettagliate su tutti i codici postali italiani. In alternativa, è possibile recarsi direttamente all’ufficio postale più vicino e chiedere assistenza al personale addetto. È indispensabile verificare sempre la correttezza del codice di avviamento postale prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza, al fine di evitare possibili inconvenienti durante la consegna.

Una volta individuato il CAP di Aversa, è essenziale applicarlo correttamente sulla busta o sul pacco da spedire. Il codice di avviamento postale va posizionato sopra l’indirizzo del destinatario in modo ben visibile e leggibile. È consigliabile scrivere il CAP in grassetto o con caratteri più grandi rispetto al resto dell’indirizzo per facilitare la lettura e l’identificazione da parte dei corrieri. Inoltre, è fondamentale includere il nome completo del destinatario, il numero civico e il nome della via o della piazza in cui si trova l’abitazione sull’involucro.

Nel caso in cui si debba spedire un pacco voluminoso o particolarmente pesante, è consigliabile rivolgersi a un corriere espresso o a un servizio postale specializzato nella consegna di merci ingombranti. È importante specificare sul pacco il peso approssimativo e le eventuali fragilità del contenuto per garantire una spedizione sicura ed efficiente. Oltre al servizio postale tradizionale, esistono altri metodi di spedizione come i corrieri privati o i servizi di consegna rapida che possono essere utili per inviare documenti urgenti o pacchi preziosi.

In conclusione, il codice di avviamento postale di Aversa è 81031 e deve essere utilizzato correttamente su ogni busta o pacco destinato alla città campana. Seguire attentamente le indicazioni fornite in questo articolo permetterà di evitare problemi durante la consegna della corrispondenza e garantire che essa arrivi a destinazione nel minor tempo possibile. Verificare sempre l’indirizzo completo e il CAP prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza è essenziale per assicurare una consegna rapida e sicura.

