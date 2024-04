CAP Bagheria: ecco il codice di avviamento postale di Bagheria – Il Dunque

Se stai cercando il codice di avviamento postale di Bagheria, sei nel posto giusto. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per trovare il CAP di questa città siciliana, situata nella provincia di Palermo.

Bagheria è famosa per la sua bellezza e la sua storia, con le sue ville settecentesche che testimoniano la grandezza di questa città. Per spedire correttamente una lettera o un pacco a Bagheria, è essenziale conoscere il suo CAP, che in questo caso è 90011. Questo codice di avviamento postale, composto da cinque cifre, identifica univocamente l’area geografica a cui è destinata la spedizione, garantendo così una consegna rapida ed efficiente.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli sul CAP di Bagheria, puoi contattare direttamente l’ufficio postale della città o consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane. È importante ricordare che il CAP è un elemento fondamentale per assicurare la corretta consegna della posta, quindi assicurati sempre di includerlo correttamente sull’indirizzo del destinatario per evitare eventuali ritardi o smarrimenti della spedizione.

Per spedire una lettera o un pacco a Bagheria, è imprescindibile includere il CAP 90011 sull’indirizzo del destinatario, insieme al nome completo e all’indirizzo completo del destinatario. In questo modo, le Poste Italiane potranno instradare la tua spedizione nel modo più veloce e sicuro possibile. Se hai dubbi sull’indirizzo del destinatario, assicurati di contattare direttamente la persona a cui stai spedendo la corrispondenza per avere tutte le informazioni corrette.

Puoi recarti presso l’ufficio postale più vicino a te o utilizzare i servizi online delle Poste Italiane per spedire una lettera o un pacco a Bagheria in modo rapido e sicuro, senza dover uscire di casa. Ricorda sempre di includere correttamente il CAP 90011 sull’indirizzo del destinatario per garantire una consegna senza intoppi.

In conclusione, per spedire correttamente la tua corrispondenza a Bagheria, assicurati di includere sempre il CAP 90011 sull’indirizzo del destinatario. Questo codice di avviamento postale è essenziale per garantire una consegna veloce e sicura della tua posta. Con le informazioni fornite in questo articolo, sarai in grado di spedire la tua corrispondenza in modo efficiente e senza problemi.

