CAP Bareggio: ecco il codice di avviamento postale di Bareggio – Il Dunque

Bareggio è un piccolo comune situato nella provincia di Milano, in Lombardia, con una popolazione di circa 10.000 abitanti e una forte tradizione agricola. Tra le informazioni importanti per chiunque desideri inviare corrispondenza a Bareggio, vi è il Codice di Avviamento Postale, noto come CAP. Questo codice, composto da cinque cifre, è essenziale per garantire una corretta consegna della posta nel minor tempo possibile, poiché permette alle poste italiane di smistare efficacemente la corrispondenza.

Il CAP di Bareggio è 20010 e deve essere inclusa in qualsiasi spedizione postale diretta a questo comune. L’indicazione del CAP è cruciale per evitare ritardi nella consegna e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione senza problemi. È pertanto consigliabile inserire correttamente il CAP insieme all’indirizzo completo del destinatario, che comprende il nome della via o della piazza seguito dal numero civico e infine dal CAP.

In aggiunta al CAP, è importante ricordare che Bareggio fa parte della provincia di Milano, quindi è necessario includere la sigla della provincia, che è “MI”, nell’indirizzo completo. Questo aiuta a evitare eventuali errori di smistamento della posta e assicura una consegna puntuale. Ad esempio, un indirizzo completo per Bareggio dovrebbe essere scritto come “20010 Bareggio (MI)”. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP è importante non solo per chi invia corrispondenza, ma anche per chi la riceve, in quanto garantisce una corretta consegna della posta.

Per verificare il proprio CAP, è possibile consultare documenti come la carta d’identità o la patente di guida, dove spesso è riportato l’indirizzo completo con il relativo CAP. In alternativa, è possibile contattare l’ufficio postale locale per ottenere questa informazione. In conclusione, il CAP di Bareggio è un elemento imprescindibile per indirizzare correttamente la propria corrispondenza verso questo comune lombardo. Utilizzarlo correttamente nell’indirizzo completo è fondamentale per una consegna rapida ed efficiente della posta, evitando possibili disagi e ritardi.

Ricordate sempre di verificare il CAP prima di inviare qualsiasi tipo di corrispondenza e di includerlo nell’indirizzo completo insieme alla sigla della provincia. Questo piccolo accorgimento vi permetterà di evitare eventuali problemi nella consegna della posta e di assicurarvi che le vostre spedizioni raggiungano il destinatario nel minor tempo possibile. La corretta indicazione del CAP di Bareggio è quindi un passo importante per una corrispondenza efficiente e senza intoppi.

