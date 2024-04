CAP Campi Bisenzio: ecco il codice di avviamento postale di Campi Bisenzio – Il Dunque

Campi Bisenzio è un comune situato in provincia di Firenze, in Toscana, con una popolazione di circa 50.000 abitanti. Questa località è molto popolare sia tra i residenti che tra i turisti, grazie alla sua bellezza e alla sua vivace atmosfera. Uno degli elementi essenziali per identificare un luogo è il suo codice di avviamento postale, noto anche come CAP. Il CAP di Campi Bisenzio è 50013, un codice fondamentale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi nella zona.

Per trovare il CAP di Campi Bisenzio, è possibile consultare diversi strumenti online come il sito web delle Poste Italiane, che offre un servizio di ricerca CAP. In alternativa, è possibile chiedere informazioni direttamente all’ufficio postale più vicino o consultare una guida postale. Una volta ottenuto il CAP, è importante utilizzarlo correttamente su ogni spedizione, indicandolo sulla busta o sul pacco insieme all’indirizzo completo del destinatario. Questo permetterà alle poste di identificare rapidamente la destinazione della spedizione e di consegnarla nel minor tempo possibile.

Oltre al CAP, è fondamentale conoscere l’indirizzo completo del destinatario a Campi Bisenzio, inclusi dettagli aggiuntivi come il numero civico, il nome dell’edificio e altre informazioni utili per facilitare la consegna. Un indirizzo completo e corretto è essenziale per garantire che la spedizione arrivi a destinazione senza problemi. Se si desidera spedire una lettera o un pacco a Campi Bisenzio, è possibile farlo recandosi direttamente in un ufficio postale o utilizzando i servizi di spedizione offerti da varie aziende private.

Chi risiede a Campi Bisenzio e desidera ricevere della corrispondenza deve assicurarsi di avere un cassonetto della posta ben visibile e accessibile. È importante che il nome e l’indirizzo del destinatario siano chiaramente indicati sul cassonetto per consentire al postino di consegnare la posta correttamente. Nel caso in cui il destinatario non sia presente al momento della consegna, il postino lascerà un avviso di giacenza con le istruzioni su come ritirare la spedizione presso l’ufficio postale più vicino.

In conclusione, il CAP di Campi Bisenzio è 50013 e va sempre indicato correttamente su ogni spedizione diretta a questa località. È importante utilizzare i servizi online delle Poste Italiane o consultare una guida postale per trovare il codice di avviamento postale di Campi Bisenzio. Scrivere in modo chiaro e leggibile l’indirizzo completo del destinatario è essenziale per garantire una consegna rapida ed efficiente. Con queste informazioni, sarete pronti a gestire al meglio qualsiasi spedizione diretta a Campi Bisenzio.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Campi Bisenzio: ecco il codice di avviamento postale di Campi Bisenzio – Il Dunque