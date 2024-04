CAP Cervia: ecco il codice di avviamento postale di Cervia – Il Dunque

Il COD di Cervia, che sta per Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico fondamentale per identificare in modo univoco una località e facilitare la spedizione della corrispondenza. Cervia, località balneare della Riviera Romagnola, ha come CAP il numero 48015, che permette ai corrieri di indirizzare correttamente lettere e pacchi destinati a questa zona. Con le sue spiagge dorate, il centro storico ricco di storia e le saline che producono sale marino, Cervia è una meta turistica apprezzata sia dai visitatori italiani che stranieri. È quindi importante conoscere il CAP di Cervia per garantire la consegna senza problemi della corrispondenza.

Il CAP di Cervia, composto da cinque cifre numeriche, precede il nome della località nell’indirizzo postale, consentendo al corriere di consegnare la posta nel modo più rapido ed efficiente possibile. È essenziale includere sempre il CAP corretto nell’indirizzo per evitare ritardi nella consegna della corrispondenza. Oltre al CAP, è importante conoscere anche il prefisso telefonico di Cervia, che è 0544, da aggiungere prima del numero di telefono per una chiamata corretta e senza intoppi. Attenzione ai dettagli è fondamentale per evitare errori e disguidi durante le comunicazioni.

Gli uffici postali di Cervia offrono servizi di spedizione e ricezione della corrispondenza presso la filiale principale in Via Anello del Pino, 4. Gli orari di apertura dell’ufficio postale sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. È consigliabile verificare gli orari prima di recarsi in ufficio per evitare inconvenienti. Per chi desidera evitare le code agli sportelli, Poste Italiane offre servizi online per spedizioni e pagamenti comodi da casa o dall’ufficio. La registrazione sul sito e il follow-up delle istruzioni permettono di usufruire di tutti i servizi online disponibili, risparmiando tempo e stress.

Oltre ai servizi postali tradizionali, a Cervia sono presenti numerosi corrieri privati che offrono servizi di spedizione e consegna pacchi rapidi e convenienti, sia a livello nazionale che internazionale. La possibilità di recarsi direttamente presso gli uffici dei corrieri o di prenotare il servizio online rende la spedizione dei pacchi semplice e veloce. Conoscere il CAP di Cervia, il prefisso telefonico e gli orari degli uffici postali è fondamentale per gestire al meglio le comunicazioni e spedizioni nella zona.

In conclusione, il CAP di Cervia, 48015, è cruciale per garantire una corretta spedizione della corrispondenza destinata a questa località turistica della Riviera Romagnola. La conoscenza dettagliata del CAP corretto, del prefisso telefonico e degli orari degli uffici postali è essenziale per una gestione efficiente delle comunicazioni e spedizioni. L’utilizzo dei servizi online di Poste Italiane e dei corrieri privati presenti in città permette di spedire pacchi in modo rapido e conveniente, evitando le code agli sportelli degli uffici postali. La precisione nell’includere il CAP corretto nell’indirizzo e la verifica degli orari degli uffici postali sono fondamentali per una corretta gestione della corrispondenza a Cervia.

