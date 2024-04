CAP Cesano Maderno: ecco il codice di avviamento postale di Cesano Maderno – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco un determinato comune o quartiere all’interno del territorio italiano. Grazie al CAP, la consegna della posta viene velocizzata e facilitata, garantendo che raggiunga il destinatario nel modo più rapido ed efficiente possibile. In questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Cesano Maderno, una cittadina situata in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia.

Cesano Maderno conta circa 36.000 abitanti ed è caratterizzata da una forte tradizione industriale e commerciale. Il suo territorio si estende su una superficie di circa 9 chilometri quadrati e confina con i comuni di Meda, Cabiate, Seveso e Limbiate. Grazie alla sua posizione strategica, Cesano Maderno rappresenta un importante punto di connessione tra Milano e il resto della Brianza, ed è ben collegata sia tramite la rete stradale che ferroviaria.

Il CAP di Cesano Maderno è 20811 e identifica in modo univoco il centro abitato e le sue frazioni. Questo codice permette di inviare lettere e pacchi a Cesano Maderno senza rischiare di confondere il destinatario o di causare ritardi nella consegna. Il CAP è composto da cinque cifre, di cui le prime due indicano la provincia di appartenenza (MB per Monza e Brianza) e le restanti tre identificano il comune o la frazione.

Cesano Maderno vanta una ricca storia e tradizione, con numerosi monumenti e luoghi di interesse culturale da visitare. Tra le attrazioni più famose della cittadina ci sono la Chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XVI secolo, e il Palazzo Arese Borromeo, antica residenza nobiliare trasformata oggi in municipio e biblioteca comunale. Inoltre, Cesano Maderno è circondata da un paesaggio naturale incantevole, con parchi e aree verdi ideali per passeggiate e momenti di relax.

Oltre alla sua storia e ai suoi monumenti, Cesano Maderno rappresenta anche un importante centro economico e commerciale. Numerose aziende operano nel territorio comunale, specializzandosi in settori come l’industria, l’artigianato e il commercio. Grazie alla presenza di diverse zone industriali e commerciali, Cesano Maderno offre numerose opportunità di lavoro e sviluppo economico per i suoi abitanti.

Il CAP di Cesano Maderno, 20811, è uno strumento fondamentale per garantire una corretta consegna della posta nel territorio comunale. Grazie a questo codice, le lettere e i pacchi inviati a Cesano Maderno possono raggiungere in modo rapido ed efficiente il destinatario, evitando smarrimenti e ritardi lungo il cammino. Il CAP rappresenta quindi un elemento essenziale per assicurare un servizio postale affidabile e di qualità.

Per scoprire il CAP di Cesano Maderno e di altri comuni italiani, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare servizi online dedicati alla ricerca dei codici postali. Inoltre, è possibile ottenere informazioni dettagliate presso gli uffici postali o recarsi direttamente in sede per ricevere assistenza personalizzata.

In conclusione, il CAP di Cesano Maderno, 20811, gioca un ruolo cruciale nella corretta consegna della posta nel territorio comunale. Grazie a questo codice, è possibile inviare lettere e pacchi a Cesano Maderno in modo rapido ed efficiente, mantenendo vivo il legame tra il territorio e i suoi abitanti. Cesano Maderno è una cittadina ricca di storia, cultura ed opportunità, e il suo CAP rappresenta un importante strumento per garantire un servizio postale di qualità e affidabile.

