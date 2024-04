CAP Desenzano: ecco il codice di avviamento postale di Desenzano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, o CAP, è un codice numerico fondamentale per identificare in modo univoco le diverse località presenti in Italia. Ogni città, paese o frazione possiede il proprio CAP, che è essenziale per facilitare la consegna della posta e dei pacchi da parte dei corrieri. A titolo di esempio, Desenzano, una delle località più rinomate sul Lago di Garda, è contraddistinta dal CAP 25015. Ma cosa rappresenta esattamente questo codice e come è strutturato?

Il CAP di Desenzano, come per tutti gli altri comuni italiani, è composto da cinque cifre. Le prime due cifre individuano la provincia di appartenenza, mentre le restanti tre cifre identificano in modo specifico la località. Nel caso specifico di Desenzano, le prime due cifre sono 25, corrispondenti alla provincia di Brescia, mentre le tre cifre finali, 015, identificano univocamente la città sulle rive del Lago di Garda.

La conoscenza del CAP di Desenzano è di vitale importanza per garantire una spedizione accurata di posta e pacchi verso questa destinazione. L’inserimento corretto del CAP sulla busta o sul pacco riduce il rischio di errori nella consegna e favorisce una rapida consegna. Non solo, il CAP è spesso richiesto anche per la compilazione di moduli online, la prenotazione di servizi di spedizione e per completare qualsiasi tipo di documentazione che richieda l’indirizzo di Desenzano.

Oltre alla sua funzione pratica di agevolare la consegna della posta, il CAP di Desenzano costituisce anche un elemento identificativo della città stessa. Chiunque conosca il CAP 25015 riconosce immediatamente Desenzano, celebre per le sue bellezze naturali, la vita notturna e le tradizioni che la contraddistinguono. Pertanto, la conoscenza del CAP di Desenzano può risultare vantaggiosa per coloro che intendono approfondire la conoscenza della città, organizzare un viaggio o semplicemente per soddisfare la curiosità su questo luogo affascinante.

Per reperire il CAP di Desenzano in maniera veloce e semplice, è possibile consultare un elenco online dei CAP italiani, inserendo il nome della località per ottenere il codice desiderato. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino o visitare il sito web ufficiale delle Poste Italiane, che fornisce tutte le informazioni necessarie per spedire correttamente la posta a Desenzano.

Una volta ottenuto il CAP di Desenzano, è imprescindibile ricordarsi di inserirlo accuratamente su ogni busta, pacco o documento destinato alla città sul Lago di Garda. In caso di incertezza, è consigliabile verificare più volte il codice per evitare errori nella consegna della corrispondenza. Inoltre, è fondamentale aggiungere al CAP anche il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico, per garantire una consegna precisa e tempestiva.

In conclusione, il CAP 25015 identifica in modo univoco Desenzano sul Lago di Garda, risultando cruciale per spedire la posta e i pacchi in modo accurato, evitando errori nella consegna e ottimizzando i tempi di recapito. Oltre alla sua funzione pratica, il CAP costituisce un elemento distintivo della città, rendendola riconoscibile a livello nazionale. Quindi, se hai intenzione di inviare della corrispondenza a Desenzano, assicurati di conoscere e inserire correttamente il CAP 25015 sull’indirizzo, per garantire una consegna puntuale e precisa.

