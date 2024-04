CAP Desio: ecco il codice di avviamento postale di Desio – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema di codici numerici utilizzato dalle poste italiane per identificare in modo univoco le varie località del paese e facilitare la consegna della corrispondenza. Ogni città italiana ha il proprio CAP, che può variare a seconda del quartiere o della frazione. In questo articolo ci concentreremo sul CAP di Desio, una cittadina situata in provincia di Monza e Brianza, nella regione Lombardia.

Desio, con la sua popolazione di circa 40.000 abitanti, è una località ricca di storia e tradizione. Il suo CAP è 20832 e comprende diverse zone, ognuna identificata da un codice specifico. Questo sistema permette ai corrieri di indirizzare correttamente la posta e garantire una consegna rapida ed efficiente. Le diverse zone che compongono il CAP di Desio contribuiscono a una distribuzione accurata della corrispondenza.

La zona con il CAP 20832 include il centro storico di Desio, caratterizzato dalle sue stradine pittoresche e dai suoi edifici storici, come la chiesa parrocchiale di San Siro, il municipio e il teatro cittadino. Questa parte della città è particolarmente animata e frequentata, soprattutto durante i giorni di mercato e le festività locali. Grazie al CAP 20832, la corrispondenza destinata a questa zona viene consegnata senza intoppi.

Oltre al centro storico, il CAP 20832 comprende anche le zone circostanti di Desio, come la frazione di Camnago, con le sue eleganti ville e i suoi parchi. In questa zona si trova anche il rinomato parco della Villa Tittoni, un’oasi verde nel cuore della città. Anche qui, il CAP garantisce una consegna puntuale della corrispondenza, sia per i privati che per le aziende locali.

Desio non è solo storia e tradizione, ma anche una città moderna e dinamica, con numerose attività commerciali e industriali. Il CAP 20832 copre anche le zone industriali e commerciali della città, assicurando una consegna veloce e sicura della corrispondenza alle imprese presenti sul territorio. Grazie a questo codice, le aziende di Desio possono ricevere i documenti e i pacchi in modo tempestivo, senza inconvenienti.

Il CAP di Desio, come ogni altro codice postale, è essenziale per garantire un servizio postale efficiente e preciso. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con precisione la località di destinazione e consegnare la corrispondenza nel minor tempo possibile. In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più veloce e globale, avere un CAP corretto e aggiornato è fondamentale per evitare ritardi nella consegna della posta.

L’utilizzo del CAP di Desio è semplice: basta inserire il codice numerico 20832 dopo il nome della località, senza spazi o trattini. Ad esempio, per inviare una lettera a Desio, l’indirizzo completo sarà Via Roma 10, 20832 Desio (MB). In questo modo, la posta verrà indirizzata correttamente e consegnata al destinatario senza problemi.

Oltre alla consegna della corrispondenza, il CAP di Desio è utile anche per altri scopi, come compilare moduli online o effettuare acquisti su internet. In molti siti web è richiesto di inserire il CAP per verificare l’indirizzo di spedizione e calcolare i costi di spedizione. È quindi importante conoscere e utilizzare correttamente il proprio CAP in ogni occasione.

In conclusione, il CAP 20832 è il codice di avviamento postale di Desio e identifica in modo univoco la località e le sue varie zone. Grazie a questo codice, la corrispondenza viene consegnata in modo rapido ed efficiente, garantendo un servizio postale di qualità ai cittadini e alle imprese di Desio. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP è fondamentale per evitare inconvenienti e ritardi nella consegna della posta. È importante essere consapevoli del CAP della propria città e utilizzarlo correttamente in ogni occasione.

