CAP Fidenza: ecco il codice di avviamento postale di Fidenza – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Fidenza, situato nella provincia di Parma, è un codice numerico essenziale utilizzato dal servizio postale italiano per identificare in modo univoco le varie località e facilitare la consegna della corrispondenza. Con il suo CAP 43036, Fidenza, con una popolazione di circa 26.000 abitanti, si trova in una posizione strategica nella pianura padana, vicina a importanti centri come Parma e Piacenza, conferendogli un ruolo significativo sia dal punto di vista economico che commerciale.

Il CAP di Fidenza, composto da cinque cifre, svolge un ruolo cruciale nel garantire una consegna puntuale ed efficiente della posta e dei pacchi. Le prime due cifre del CAP indicano la provincia di Parma (43), mentre le ultime tre cifre identificano la zona o la frazione all’interno del comune. Nel caso di Fidenza, il 036 corrisponde alla zona principale della città, che comprende il centro storico e i quartieri residenziali.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Fidenza contribuisce anche alla costruzione dell’identità della città, rendendo immediatamente riconoscibile il destinatario della corrispondenza che porta questo codice. Non solo utilizzato per la spedizione della posta, il CAP è essenziale anche per l’indirizzamento di fatture, bollette e altri documenti ufficiali, garantendo un’identificazione univoca del destinatario e evitando errori e ritardi nella consegna.

Nel contesto dell’e-commerce, il CAP di Fidenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire una consegna rapida e precisa degli acquisti online. Grazie alla sua associazione automatica con la città di Fidenza, il sistema di gestione degli indirizzi online assicura una spedizione efficiente, beneficiando sia i consumatori che le aziende operanti nel settore della vendita online.

In sintesi, il CAP di Fidenza non è solo un codice numerico, ma un elemento essenziale per l’identificazione e la spedizione della corrispondenza nella città emiliana. Garantendo una consegna rapida ed efficiente, riducendo il rischio di errori e contribuendo alla costruzione dell’identità locale, il CAP di Fidenza svolge un ruolo chiave nel funzionamento del servizio postale italiano e nelle operazioni di indirizzamento della corrispondenza.

