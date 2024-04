CAP Fiumicino: ecco il codice di avviamento postale di Fiumicino – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, noto come CAP, è un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco una località italiana per scopi di spedizione postale. Nel caso di Fiumicino, il suo CAP corrispondente è 00054. Questa affascinante città costiera si trova nel Lazio, a breve distanza da Roma, ed è considerata uno dei principali centri turistici e commerciali della regione. La sua posizione strategica vicino all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci – Fiumicino la rende una meta ambita da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Con le sue spiagge sabbiose, ristoranti di pesce e una vivace vita notturna, Fiumicino offre relax e divertimento ai suoi visitatori.

Il CAP di Fiumicino, come già menzionato, è fondamentale per garantire una corretta spedizione di lettere e pacchi verso questa località. Inserendo il CAP corretto sulla busta, si assicura che la spedizione arrivi a destinazione nel minor tempo possibile, evitando possibili smarrimenti e ritardi. Oltre a essere un semplice codice numerico, il CAP di Fiumicino contiene informazioni specifiche sulla località. Il prefisso “000” identifica la provincia di Roma, mentre il suffisso “54” individua in modo univoco il comune di Fiumicino. Questa codifica permette di distinguere Fiumicino da altre località italiane con lo stesso nome, garantendo una corretta consegna delle spedizioni.

Il CAP di Fiumicino è stato introdotto nel 1992 insieme ad altri codici postali italiani, con l’obiettivo di ottimizzare il sistema di smistamento delle spedizioni. Da allora, il CAP è diventato uno strumento fondamentale per i servizi postali e per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza dalla città di Fiumicino. Utilizzare il CAP di Fiumicino è semplice: basta inserire il codice 00054 sulla busta insieme all’indirizzo completo del destinatario, e la spedizione sarà pronta per essere recapitata. Una scrittura chiara e leggibile è essenziale per evitare errori di consegna e garantire una corretta ricezione della corrispondenza.

Oltre al servizio postale, il CAP di Fiumicino trova utilizzo anche in altri contesti, come la compilazione di moduli online che richiedono l’indirizzo completo del destinatario. Inserendo il CAP corretto, si evitano errori di trascrizione e si semplifica la ricerca dell’indirizzo sulla mappa. In conclusione, il CAP di Fiumicino è un elemento chiave per l’identificazione univoca della località ai fini della spedizione postale. Grazie a questo codice, è possibile garantire una corretta consegna delle spedizioni e evitare possibili problemi durante il processo di recapito. Se hai bisogno di inviare corrispondenza a Fiumicino, assicurati di inserire il CAP 00054 sulla busta e la tua spedizione sarà pronta per partire. Buona spedizione!

