Inter Real Sociedad, probabili formazioni: Lautaro dalla panchina

Questa sera alle ore 21 si terrà la sfida tra Inter e Real Sociedad in Champions League. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le loro probabili formazioni, e i rispettivi allenatori, Inzaghi e Alguacil, hanno fatto le loro scelte.

L’Inter scenderà in campo con un modulo 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, mentre in difesa saranno schierati Darmian, Acerbi e Carlos Augusto. A centrocampo, Inzaghi ha scelto Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco, la coppia sarà formata da Sanchez e Thuram. Inzaghi ha optato per una formazione equilibrata, con una difesa solida e una linea mediana che può fornire sia sostegno difensivo che contributi offensivi.

Dall’altra parte, il Real Sociedad giocherà con un modulo 4-3-3. Il portiere sarà Remiro, mentre la linea difensiva sarà composta da Traoré, Elustondo, LeNormand e Aihen Munoz. A centrocampo, Alguacil ha scelto Turrientes, Zubimendi e Merino. In attacco, il trio sarà composto da Kubo, Oyarzabal e Zakharyan. Il Real Sociedad punta su una formazione offensiva, con giocatori veloci e abili nel finalizzare le azioni.

Una delle sorprese della partita potrebbe essere la presenza di Lautaro Martinez in panchina per l’Inter. Nonostante sia uno dei giocatori chiave della squadra, Inzaghi potrebbe decidere di risparmiarlo in vista delle prossime sfide. La scelta di farlo partire dalla panchina potrebbe dare spazio ad altri attaccanti come Sanchez e Thuram, che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria per continuare il loro cammino in Champions League. L’Inter ha iniziato la competizione con una sconfitta contro il Real Madrid, mentre il Real Sociedad ha pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Entrambe le squadre sono quindi desiderose di ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione nel gruppo.

La partita si preannuncia molto interessante, con entrambe le squadre che hanno giocatori di qualità e uno stile di gioco offensivo. L’Inter cercherà di prendere il controllo del gioco sin dall’inizio, cercando di sfruttare la loro superiorità tecnica e tattica. D’altra parte, il Real Sociedad lotterà per imporre il proprio gioco e creare opportunità per segnare.

Sarà una partita emozionante e combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere la vittoria. I tifosi non vedono l’ora di assistere a questa sfida tra due squadre di alto livello e di vedere quale delle due si aggiudicherà i tre punti.

In conclusione, la sfida tra Inter e Real Sociedad in Champions League promette spettacolo e emozioni. Entrambe le squadre hanno scelto le loro probabili formazioni, e i tifosi non vedono l’ora di tifare per la propria squadra. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quale squadra riuscirà a conquistare la vittoria.